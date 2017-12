DAMIANO DAVID/ Video, il leader dei Maneskin? La psichiatra: “ecco perchè piace a mamme, figlie e nipoti”

Damiano David: il fascino del leader dei Maneskin (X Factor 2017) spiegato dalla prof. Marazziti in un'intervista al settimanale "F". Spiegato il magnetismo del cantante

13 dicembre 2017 Fabio Belli

Damiano e i Maneskin rivelazioni di X Factor 2017

La finale di X Factor 2017 si avvicina, ma al di là di quello che sarà l’esito al Forum di Assago giovedì prossimo, la band dei Maneskin ha già rubato la scena, al di là se riuscirà o meno a imporre il favore del pronostico che ormai si è guadagnata per la vittoria finale. Merito anche dello straordinario carisma del leader della band, Damiano David, romano frontman diciottenne del gruppo che, seppur giovanissimo, è diventato l’idolo del pubblico femminile del programma. Per spiegare perché, la professoressa Donatella Marazziti è stata intervistata su F, il settimanale femminile edito da Cairo Editore, da Marisa Demichei. Psichiatra e studiosa dei segni biochimici dell’attrazione, la professoressa Marazziti ha analizzato a 360° le performance di Damiano per comprendere cosa piace tanto di lui al sesso femminile.

"LA SEDUZIONE DEGLI EROI DEL ROCK"

E la risposta è partita innanzitutto dai segni distintivi del cantante dei Maneskin: “E’ bello, bravo, ha una gran voce e una presenza scenica incredibile. E’ normale che faccia impazzire le donne: è un uomo assolutamente seduttivo.” Ma per Damiano David è il fisico l’arma segreta? Spiega la prof. Marazziti: “Partiamo dalla faccia: zigomi e mascella pronunciata e, per completare, il naso irregolare. Fisico: scolpito come una statua greca, senza essere pompato, fianchi stretti, gambe lunghe, portamento atletico: Damiano ha tutte le caratteristiche fisiche del maschio: per questo ha mandato in delirio mamme, figlie e nipoti.” In molti, analizzando le performance dei Maneskin, gruppo composto da tre ragazzi e una ragazza dai 16 ai 18 anni, hanno parlato di straordinaria maturità di un gruppo che però, musicalmente, deve ancora crescere molto com’è comprensibile per ragazzi di un’età così giovane. A regalare quel pizzico in più alle esibizioni della band è stato proprio il magnetismo di David: “Gli eroi del rock sono seducenti: talento e voce pazzesca creano una carica sessuale irresistibile,” spiega la prof. Marazziti.

"UN NUOVO SIMBOLO MASCHILE"

Il punto è: anche fuori da X Factor Damiano riuscirà a imporsi come una vera rockstar? La psichiatra è sicura: “I rocker stuzzicano gli ormoni perché rappresentano la mascolinità allo stato puro, grazie alla trasgressione che incarnano e che alimenta l’attrazione sessuale, perché allude all’inatteso, alla ribellione. Un mix che agisce sull’ormone del piacere: la vista di un bel maschio ribelle e pure bravo, con la voce giusta, ci fa produrre dopamina.” Secondo la prof. Marazziti, il successo di Damiano David è anche dovuto alla mancanza da diverso tempo di un vero sex symbol nella televisione italiana: “Era da tanto tempo che non appariva un nuovo simbolo maschile: Damiano non ha l’aria del ragazzino e fa rivivere emozioni molto forti anche a donne più avanti con l’età. E’ il potere della bellezza, della bravura e della trasgressione, qualità che se combinate insieme sono assolutamente irresistibili.”

