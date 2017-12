DARK SHADOWS/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp ed Eva Green (oggi, 13 dicembre 2017)

Dark Shadows, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Johnny Depp, Eva Green e William Hope, alla regia Tim Burton. La trama del film nel dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST JOHNNY DEEP

Il film Dark Shadows va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 23.20. Una pellicola fantasy e thriller che è stata diretta dal grande regista Tim Burton, sempre abile nell'indagare in maniera anche grottesca e con sfumature di commedia i lati oscuri dell'horror e della letteratura Dark. Dopo il successo di 'Edward Mani di Forbice', 'Nightmare Before Christman' (suo progetto originale) e 'La sposa cadavere', Tim Burton porta avanti il sodalizio con uno degli attori di cui ha saputo maggiormente caratterizzare la carriera, ovvero, Johnny Depp che in Dark Shadows interpreta il ruolo del protagonista Barnabas Collins. A completare il cast della pellicola, Eva Green (Angelique Bouchard), William Hope (lo sceriffo Bill), Helena Bonham Carter (la dottoressa Julia Hoffman), Ray Shirley (la signora Johnson), Jonny Lee Miller (Roger Collins), Michelle Pfeiffer (Elizabeth Collins Stoddard), Jackie Earle Haley (Willie Loomis), Christopher Lee (Bill Malloy), Gulliver McGrath (David Collins), Bella Heathcote (nei ruoli Victoria Winters e Josette duPres), Susanna Cappellaro e Ivan Kaye nelle parti di Naomi e Joshua Collins e Chloë Grace Moretz (Carolyn Stoddard). Da segnalare anche un cameo di Alice Cooper nella parte di se stessa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DARK SHADOW, LA TRAMA DEL FILM

La storia di 'Dark Shadows' vede protagonista il giovane Barbabas Collins, che vive a metà del Settecento nella sua tenuta di famiglia, chiamata Collinwood, con i genitori che mantengono una fortunata ditta di commercio di prodotti ittici. Barbabas cresce e diventa un vero playboy molto ammirato dalle ragazze. Quando si trova però a sedurre e abbandonare Angelique Bouchard, non sa che la ragazza scatenerà un potente maleficio su di lui. Sarà infatti lei a far morire i genitori e a indurre al suicidio Josette, la nuova fidanzata di Barnabas. Che a sua volta sarà punito con l'immortalità, subendo quindi in eterno la maledizione della sua vita distrutta. Barnabas viene quindi seppellito vivo in una bara e liberato quasi duecento anni dopo, nel 1972, e ritrova l'azienda di famiglia rovinata proprio da Angelique che, essendo una strega, è anch'essa immortale. Barnabas riprende il controllo degli affari scatenando l'ira di Angelique, che decide di nuovo di sedurre il vampiro per provare a unire le forze delle due aziende. Barnabas però rifiuta, e alla fine i due arriveranno ad uno scontro finale davanti alla villa di Collinwood, dove Angelique avrà radunato gli abitanti della cittadina e la polizia per svelare la natura di Barnabas. Viene scoperto però che anche Angelique è una strega, e dopo l'ultimo scontro Barnabas ne rifiuterà il cuore, offerto dalla strega dopo la sconfitta, causandone così la morte, con Barnabas che sarà finalmente libero.

© Riproduzione Riservata.