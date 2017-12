FEDEZ E CHIARA FERRAGNI / La coppia si sposerà nell'estate del 2018 a Noto, in Sicilia

Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto il luogo nel quale diventeranno marito e moglie. Sarà la cittadina di Noto, in Sicilia, per una cerimonia in programma per la prossima estate.

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

Fedez e Chiara Ferragni hanno scelto il luogo delle loro nozze che, stando a recenti indiscrezioni, verranno celebrate nel corso della prossima estate in Sicilia. Ad un anno esatto dalla proposta di matrimonio avvenuta all'Arena di Verona durante un concento del rapper e del suo socio J-Ax, la coppia più chiacchierata del momento pronuncerà il fatidico sì lontano dalla Lombardia, regione che ha dato i natali ad entrambi. La fashion blogger e il suo fidanzato hanno infatti deciso di convolare a giuste nozze nel Palazzo Ducezio a Noto, in Sicilia non lontano dalla splendida cattedrale della località. Sembra infatti che i due vip siano stati talmente colpiti dalla cittadina barocca della provincia di Siracusa da averla resa protagonista del loro giorno più importante. Per il momento si tratta più che altro di voci ancora non confermate dai due diretti interessati ma, come già accaduto per la gravidanza, anche in questo caso sembrano essere notizie con ampio fondamento. Per quanto riguarda la data del fatidico sì, su di essa si sa solo che sarà nel periodo estivo, probabilmente a giugno o a luglio.

Fedez e Chiara Ferragni sposi dopo la nascita di Leone

Fedez e Chiara Ferragni si sposeranno la prossima estate in Sicilia, ma prima del fatidico sì ci sarà anche un altro passo importantissimo da superare. La nascita del piccolo Leone (il nome è già stato scelto dalla coppia e reso noto nei social network) è infatti prevista per il marzo 2018 e avverrà negli Stati Uniti, come già pianificato da tempo dalla futura mamma. I due futuri sposi sono molto emozionati e informano costantemente i rispettivi followers di tutte le novità riguardanti la gravidanza. Lo stesso rapper ne ha recentemente parlato durante una puntata del daily di X Factor 11 durante la quale ha confessato di essere preoccupato per il suo ruolo di genitore. Una decisione comunque voluta da lui e Chiara che erano perfettamente consapevoli del proprio desiderio di mettere su famiglia.

© Riproduzione Riservata.