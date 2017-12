FRANCESCO GABBANI/ A lavoro per un nuovo disco? (Music)

Il cantante italiano Francesco Gabbani ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.

13 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Francesco Gabbani

UN TOUR STRAORDINARIO

Tra i tanti ospiti che questa sera prenderanno parte alla seconda puntata di Music condotta su Canale 5 da Paolo Bonolis assieme a Luca Laurenti, spicca il cantante italiano Francesco Gabbani. Uno dei personaggi maggiormente in vista in questo 2017 che si avvia alla conclusione e non soltanto per la vittoria al Festival di Sanremo e la partecipazione all’Eurovision Song Contest ma anche per il clamoroso successo raccolto dal suo album Magellano e dal relativo tour. A proposito del tour, in una recente intervista rilasciata al portale Sky Mag, Gabbani ha sottolineato la soddisfazione e le emozioni che è riuscito a provare durante questa lunga avventura: “E' il primo tour dove la gente paga il biglietto. Salivo sul palco legittimato a fare quello che facevo. Sapere che chi è venuto ad ascoltarti è venuto a posta in cerca di una emozione da una bella sensazione. I centinaia di chilometri percorsi non mi hanno spiazzato ma mi hanno portato a una pace dei sensi: allora è tutto vero mi ripetevo”.

NEL 2018 A LAVORO PER IL NUOVO DISCO

Nel proseguo dell’intervista, Francesco Gabbani ha raccontato dei propri inizi di carriera, di come gli piaccia scrivere canzoni più che cantarle e soprattutto che con ogni probabilità nel 2018 si fermerà per poter scrivere delle cose nuove in vista del prossimo album. Ecco le parole dell’artista toscano: “Mio padre è un musicista con un negozio di strumenti musicali. Ho iniziato a scrivere canzoni a 12 anni e con le prime serate fatte in giro andavo in studio e mi producevo i singoli. La prima band fu Tricobalto. Una esperienza che mi ha formato. Cantante o autore? Forse è più bello scrivere le canzoni che cantarle. Se nelle mie canzoni c’è una vena critica è verso me stesso. Io sono il primo a vivere da occidentale, ci rifletto ma i meccanismi mentali sono quelli. Certo c’è stato il momento in cui volevo restare solo autore ma ora mi sento sollevato. 2018? Sento che è il momento di fermarmi e scrivere cose nuove”.

