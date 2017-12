FRANCESCO MONTE / Di nuovo innamorato dopo la rottura con Cecilia Rodriguez? Ecco le ultime novità

C'è una nuova donna al fianco di Francesco Monte dopo la rottura con Cecilia Rodriguez? La conferma arriva da alcune fan che hanno notato una misteriosa ragazza bruna...

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte è stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez durante una puntata del Grande Fratello Vip 2, mostrando una maturità e una signorilità che hanno conquistato gli italiani. Da allora, di lui si è fatto un gran parlare non solo per il suo passato con la sorella di Belen ma anche per il futuro, con il possibile e clamoroso ritorno a Uomini e donne in veste di tronista. Si tratta di una tesi che potrebbe risultare fantasiosa a causa delle recenti indiscrezioni diffuse dal sito web 'Leggo', secondo il quale l'attore pugliese sarebbe fin da subito andato avanti con la sua vita, avvicinandosi ad una misteriosa moretta. Sono le sue fan più accanite, che lo seguono in tutte le serate in discoteca nelle quali Monte rappresenta l'ospite d'onore, ad avere notato un particolare che le ha subito indotte a giungere ad una conclusione: c'è una nuova donna nel cuore di Francesco!

Francesco Monte è di nuovo innamorato?

Cecilia Rodriguez ha chiesto a Francesco Monte di inseguire i suoi sogni e andare avanti con la sua vita, e a quando pare il fidanzato lasciato davanti a milioni di italiani ha ascoltato subito il consiglio della sua ex. Mentre lei si è concessa poca privacy sventagliando ai quattro venti la sua relazione con Ignazio Moser (che continua anche dopo l'avventura al Grande Fratello Vip 2), lui si è avvicinato ad una ragazza che lo accompagna in tutte le serate organizzate in locali. A detta delle fan che lo seguono in queste sue ospitate è impossibile fare a meno di notare quanto i due siano insaperabili. Come riporta 'Leggo', infatti, "l’indiscrezione che sta girando in queste ore sul web sembrerebbe confermare questa nuova love story per Monte, che si sarebbe liberato dai fantasmi del passato una volta per tutte per dedicarsi ad una misteriosa moretta. A lanciare lo scoop sono state le fan fedelissime di Francesco che lo seguono nelle varie serate e ospitate nelle discoteche in tutta Italia: sembra infatti che lui si presenti sempre accompagnato da una presenza femminile al suo fianco e che i due siano inseparabili".

