Fabrizio Frizzi / Dal 15 dicembre all'Eredità dopo l’ischemia: i segni della ‘battaglia’ visibili sulla testa

Fabrizio Frizzi pronto per tornare in TV: paparazzato tra le pagine di Diva e Donna, il celebre conduttore appare sereno e prontissimo a riprendere le redini de L'Eredità dal 15 dicembre.

13 dicembre 2017 Valentina Gambino

Fabrizio Frizzi si sta preparando a tornare in televisione. L'amatissimo conduttore televisivo, tornerà a condurre L'Eredità durante l'access prime time di venerdì 15 dicembre. Tra le pagine del settimanale Diva e Donna, il celebre presentatore è stato nuovamente paparazzato mentre passeggia serenamente dopo al forte paura. Frizzi infatti, durante lo scorso ottobre è stato colto da un malore mentre registrava il programma di Rai1. Fotografato dalla rivista, si notano chiaramente sulla sua testa i segni dell'operazione subita qualche mese addietro. La sua prima apparizione televisiva dopo l'intervento e la fortissima paura, risale a qualche giorno fa quando il presentatore ha avuto modo di fare una piacevole sorpresa ad Antonella Clerici, durante La Prova del Cuoco. Fabrizio si è presentato in diretta al fianco dell'amico nonché collega Carlo Conti che in questo periodo l'ha sostituito nella conduzione del game show. Il simpaticissimo conduttore ha voluto fare una sorpresa alla bionda presentatrice in occasione del suo compleanno.

Fabrizio Frizzi torna al timone de L’Eredità

"Combatto per riprendermi...", questo aveva scritto Fabrizio Frizzi qualche tempo fa direttamente su Facebook. Il conduttore, sta mantenendo la promessa ed in questi mesi ha lottato come un vero guerriero per potersi riprendere appieno. Dimesso dall'ospedale agli inizi di novembre, dopo il ricovero per l'ischemia che lo aveva colpito lo scorso 23 ottobre, il presentatore è tornato alla sua vita di sempre e tra un paio di giorni riafferrerà anche il timone della sua trasmissione. Diva e Donna nel frattempo, l’ha paparazzato a passeggio per Roma. Tolto il berretto, Frizzi ha mostrato la parte del suo capo dove i capelli saranno stati probabilmente accorciati nel corso del suo ricovero in ospedale. Nelle immagini pubblicate dal settimanale, Frizzi appare sereno con tutta la voglia di ricominciare al meglio la sua vita dopo la terribile sventura. Durante la sua passeggiata poi, il conduttore si è anche fermato con la gente per salutare ed abbozzare sorrisi e buonumore.

