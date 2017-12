GIGI D’ALESSIO / Il cantante plaude alla decisione di Baglioni (Music)

Il cantante italiano Gigi D’Alessio ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.

Tanti nomi altisonanti per la seconda puntata dello spettacolo televisivo Music in onda questa sera su Canale 5 per la conduzione di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra i tanti ospiti attesi in studio spicca il cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Un personaggio molto amato da un’ampia fetta di pubblico e che negli ultimi mesi è stato costantemente al centro del gossip per via della rottura del matrimonio con la cantante Anna Tatangelo. Una rottura che stando alle ultime evoluzioni, sembra si possa ricomporre con i due che potrebbero presto tornare ufficialmente insieme rendendo felice oltremodo il loro figlio Andrea. In attesa di sviluppi in tal senso, recentemente D’Alessio ha espresso il proprio dissenso per le tante ed infondate voci di gossip che volevano la Tatangelo al fianco di nuovi compagni: “Se i grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo c…te. Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria”.

Gigi D’Alessio in queste settimane è protagonista della scena musicale italiana con il suo ultimo album intitolato 24-02-1967. Un lavoro discografico in cui ha raccolto gran parte della propria carriera e della propria vita e che ha ‘assemblato’ proprio come fa un pasticcere con una torta: “Oggi mi sento più pasticcere che cantante.. Ho immaginato questo disco come una torta, quella che ho sempre voluto aprire e mangiare insieme ai miei fan: io sono il pasticcere e come ingredienti ho scelto tutti i sentimenti di cui sono fatte le mie canzoni degli ultimi 25 anni”. Sul Festival Sanremo che lo scorso anno vide la sua clamorosa eliminazione ha salutato con favore la decisione di Claudio Baglioni di togliere le eliminazioni: “Baglioni? Bravo che ha tolto l’eliminazione, almeno questa mia polemica è servita a qualcosa. Voglio essere valutato da chi fa il mio mestiere e non da una blogger qualsiasi. Io e Al Bano ci siamo sentiti usati per vendere il Festival in Russia”.

