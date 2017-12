Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Uomini e donne, dopo il due di picche, la dama ci riprova?

Gemma Galgani e Giorgio Manetti di nuovo insieme? A Uomini e donne, dopo il due di picche, la dama ci riprova ma anche questa volta il risultato non sarà diverso.

13 dicembre 2017 Hedda Hopper

Saranno ancora una volta Gemma Galgani e Giorgio Manetti ad aprire la puntata di oggi, 13 dicembre, di Uomini e donne. Il trono over ci ha regalato una serie di ultime puntate davvero scoppiettanti e tutto per via della dama torinese che, dopo aver ricordato la famosa lettera andata in tv mesi fa, ha di nuovo ammesso i suoi sentimenti per Giorgio Manetti. Il cavaliere, lusingato, ha deciso di invitare la donna a fare un ballo insieme (con tanto di bacio a stampo) e di uscire a cena. Durante l'appuntamento, la dama non ha fatto altro che stare seduta in braccio al suo ex cercando di rubargli un altro bacio ma così non è stato visto che proprio Giorgio ha chiarito le cose dandole un bel due di picche. Dopo la scorsa puntata, la dama ha avuto il suo solito sfogo con la redazione in cui si è detta sicura che Giorgio si sia frenato e che avrebbe voluto quanto lei darle un bacio o una nuova occasione alla loro storia.

LA FINTA ESTERNA E LE ACCUSE A GEMMA GALGANI

Il discorso si sposta poi su Guido reo di aver avuto una reazione davvero sconvolta e di non aver capito il suo "concerto di emozioni" con Giorgio Manetti. Quando la dama inizia a piangere ecco che Tina Cipollari pensa bene di intervenire per darle della ridicola non tanto per quello che ha fatto con Giorgio, che continua a ribadire di non volerla, ma per quello che ha detto di Guido. Il dottore non può essere biasimato per essersi sentito usato da lei, non dopo quello che ha detto di Giorgio. Resta il fatto che proprio i due opinionisti daranno vita ad una replica della cena di Giorgio e Gemma e questo non farà stare tranquilli i protagonisti del programma di Maria De Filippi. Cos'altro succederà in studio oggi?

