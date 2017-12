IL SEGRETO / Hernando cederà al fascino di Lucia? (Anticipazioni 13 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 13 dicembre: Hernando e Lucia restano soli a Los Manantiales dopo la partenza di Camila e Beatriz per Madrid. Cederanno alla passione?

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

È tempo di una nuova puntata de Il Segreto, la telenovela spagnola che anche quest'oggi verrà trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 circa. Non ci sarà invece l'appuntamento serale, interrotto già da alcune settimane e per il momento il Biscione non sembra intenzionato a riproporlo sugli schermi della rete ammiraglia. Si ripartirà oggi dal permesso che otterrà Matias: dopo averlo rimproverato a causa della gravidanza, Paco acconsentirà a concedere in sposa la figlia Marcela e si dimostrerà particolarmente interessato al denaro dei Castaneda / Ulloa parlando fin da subito di dote. Matias però metterà con lui subito le cose in chiaro: in passato lui e i figlio, hanno approfittato di Marcela usando anche violenza nei suoi confronti. Ora tutto questo dovrà finire e loro non dovranno alzare un solo dito nei confronti della sua fidanzata. Il mugnaio di Puente Viejo acconsentirà e un nuovo ostacolo verso le nozze potrà dirsi superato.

Il Segreto: Lucia resta a Los Manantiales insieme a Hernando

Oggi a Il Segreto Beatriz si appresterà a partire per Madrid insieme a Camila, senza sapere che Matias sposerà presto Marcela, la giovane che aspetta un bambino da lui. Anche Lucia dovrà aggiungersi alle sue amiche per il viaggio nella capitale ma all'ultimo momento farà un passo indietro, informandole di stare poco bene e di voler restare a letto. Le intenzioni della cubana appariranno fin da subito ben diverse: con Camila e Beatriz lontane dalla tenuta, lei potrà avere campo libero con Hernando e riuscire a sedurlo, portando a termine una volta per tutte la sua vendetta. Ed infatti il suo piano sembrerà procedere come da lei ipotizzato fin dall'inizio: il padrone di casa sembrerà infatti coinvolto dalle sue moine, al punto da apparire confuso e pronto a cedere al suo fascino. Arriverà il momento del tradimento, che sembra ormai essere nell'aria da settimane? Per i coniugi Dos Casas questa volta la crisi sarà insanabile?

