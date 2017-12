INDIETRO TUTTA 30 E L'ODE/ Su Rai 2 tornano Renzo Arbore e Nino Frassica (Prima puntata, 13 dicembre 2017)

Renzo Arbore e Nino Frassica tornano su Rai 2 con due serate evento: "Indietro Tutta 30 e l’ode" in onda il 13 e il 20 dicembre alle 21.05. Con la partecipazione di Andrea Delogu.

13 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Andrea Delogu, Nino Frassica e Renzo Arbore (Twitter)

Il 14 dicembre del 1987 andava in onda, in seconda serata su Rai 2, la prima puntata di “Indietro tutta”, il leggendario programma di satira sulla tv di Renzo Arbore. A trent’anni di distanza, Rai 2 dedica al programma due prime serate (mercoledì 13 e 20 dicembre alle 21.05) dal titolo “Indietro tutta 30 e l’ode” con Renzo Arbore e Nino Frassica. Le due serate speciali saranno arricchite dalla presenza di Andrea Delogu. “Indietro tutta” riscosse un incredibile successo, sulla sica di “Quelli della notte”: la prima puntata sfiorò i 4,9 milioni di telespettatori con uno share del 29,8%, mentre l’ultima (l’11 marzo 1988) ottenne 9,5 milioni e il 50,4% di share. Inoltre creò dei veri e propri tormentoni, conosciuti ancora oggi: come la pubblicità inventata del Cacao Meravigliao, Le ragazze Coccodè e la sigla d’apertura “Sì la vita è tutt’un quiz”. Renzo Arbore ha così riassunto il segreto del successo del suo programma: “L’allegria e una forma di umorismo che noi siamo riusciti a definire solo con un termine: cazzeggio”.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

In occasione della conferenza stampa di presentazione di “Indietro tutta 30 e l’ode”, Arbore ha così spiegato il senso delle due serate: “Non abbiamo voluto fare un programma nostalgia, né una reunion di combattenti e reduci invecchiati di trent’anni. La formula è quella già sperimentata nelle università, dove studiano i miei programmi, da Bandiera gialla a Indietro tutta. Abbiamo messo su una sorta di Dams in cui spieghiamo ai millennials perché quel tipo di umorismo può funzionare ancora”. E ha aggiunto: “Si rivedranno spezzoni di quelle 65 puntate che dopo le 45 di Quelli della notte furono un triplo salto mortale: inventammo uno show tutto diverso, senza ospiti, fatta eccezione per il grande amico Massimo Troisi, basato sull’improvvisazione, sul jazz della parola”. “Indietro tutta” aveva come formula di base quella di un gioco a premi in cui si sfidavano concorrenti del Nord e del Sud Italia, ma lo show era frutto costante di improvvisazione: “Oggi ti danno solo pochi minuti per improvvisare, allora si andava avanti per un’ora”, ha detto Nino Frassica.

La prima puntata di “Indietro tutta 30 e l’ode”, in onda questa sera mercoledì 13 dicembre, sarà trasmessa in crossmedia anche su Radio2, raccontata dalle voci de “I Sociopatici” Gianfranco Monti e Claudio De Tommasi.

