ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Emanuele Filiberto tra i concorrenti? Arriva la smentita su twitter

Emanuele Filiberto sarà uno dei naufraghi de L'Isola dei famosi? L'indiscrezione arriva dal settimanale Chi, presto smentita su Twitter dal membro di Casa Savoia.

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Isola dei famosi 2018

La nuova edizione de L'Isola dei famosi prende forma tra conferme e soprattutto tante smentite. Non sembrano esserci dubbi riguardo la data di partenza o quanto meno il mese in cui i concorrenti dovranno cominciare la loro nuova avventura in Honduras. Visto l'incredibile successo ottenuto dal Grande Fratello Vip 2, infatti, Mediaset avrebbe deciso di non andare troppo avanti con i tempi, dando inizio a questo nuovo reality già a partire da gennaio 2018. Nessun dubbio anche sulla conduzione che verrà affidata di nuovo ad Alessia Marcuzzi, mentre il ruolo di inviato in Honduras dovrebbe essere affidato (ma a tal proposito si attendono ancora le conferme ufficiali) a Stefano De Martino. Il ballerino avrebbe quindi vinto il ballottaggio con Daniele Bossari, fresco vincitore proprio del Grande Fratello Vip 2, e si preparerebbe a lasciare la conduzione di Amici di Maria De Filippi. Quasi sicuramente non potrà prendere parte anche alla fase finale del talent show, nella quale da anni si esibisce in qualità di ballerino professionista.

Isola dei famosi 2018: Emanuele Filiberto smentisce la notizia

Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare dei possibili vip che potrebbe partecipare alla tredicesima edizione de L'isola dei famosi. Tra di essi, di cui ancora non si sa nulla di concreto, sono stati fatti i nomi di Elettra Lamborghini, Sabrina Ghio, Rosa Perrotta, Chiara Nasti, Gigi Mastrangelo, Corrado Tedeschi, Fabrizio Bracconeri, Francesco Monte, Marco Ferri, Giulia Salemi, Brigitte Nilsen, Stefano Bettarini e molti altri. Il settimanale Chi ha inoltre lanciato l'indiscrezione secondo la quale anche Emanuele Filiberto di Savoia avrebbe deciso di iniziare questa nuova avventura, parole poi prontamente smentite dal principe. Lui stesso ha pubblicato un tweet mettendo le cose in chiaro: "Ringrazio @chimagazine e @_DAGOSPIA_ ( sopratutto per la foto ) ma NON parteciperò all' #isoladeifamosi . Spero risentirvi per notizie più accurate e verificate. Un abbraccio e Felice edizione! @alfosignorini". Nessun dubbio dunque? I giochi comunque non sono ancora fatti...

© Riproduzione Riservata.