Ignazio Moser vs Barbara D'Urso / Mai suo ospite: "Se avessi ucciso qualcuno mi avrebbero trattato meglio"

Ignazio Moser contro Barbara D'Urso, intervistato dal settimanale Chi conferma che non sarà mai suo ospite: "Se avessi ucciso qualcuno mi avrebbero trattato meglio!"

13 dicembre 2017 Anna Montesano

Ignazio Moser vs Barbara D'Urso

Nel nuovo numero del settimanale Chi, Ignazio Moser racconta i retroscena della sua avventura al Grande Fratello Vip 2 e del rapporto con Cecilia Rodriguez. Tra le parole dell'ex ciclista spicca però la frecciatina fatta a Barbara D'Urso, nota conduttrice di Canale 5. È ormai chiaro che i rapporti tra la D'Urso e la famiglia Rodriguez non siano dei migliori, motivo per il quale nessuno dei fratelli è stato suo ospite, rifiutando il suo invito in studio. Non sono mancate nel corso di queste puntate le frecciatine della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live - impossibile dimenticare "Facciamo il 22% di share anche senza i Rodriguez" - alle quali arriva oggi la replica di Ignazio Moser.

LA FRECCIATINA DI IGNAZIO MOSER

Come la sua fidanzata, anche lui ha negato la sua presenza nei salotti di Barbara D'Urso, così nel corso dell'intervista rilasciata a Chi, interrogato proprio su questi screzi con la D'Urso, Moser conferma che non sarà mai suo ospite per il trattamento ricevuto, durante i talk, sul Grande Fratello Vip: “Preferisco non commentare. Ma ho capito una cosa: se avessi ucciso qualcuno mi avrebbero forse trattato meglio. Chiudiamo qui questo discorso. Non mi interessa”. Una frecciatina dura quella di Ignazio alla D'Urso, che alimenta una "guerra" che non accenna a spegnersi. La stessa Cecilia, qualche tempo fa, proprio sull'argomento Barbara D'Urso ha dichiarato: "Non è stata mai carina nei nostri confronti. Appena ha avuto la possibilità di distruggere anche me lo ha fatto, quindi io non ho piacere di andare".

