JACK FROST/ Su Italia 1 il film con Michael Keaton e Kelly Preston (oggi, 13 dicembre 2017)

Jack Frost, il film in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross e Mark Addy, alla regia Troy Miller. Il dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST MICHAEL KEATON

Jack Frost va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 21.20. Una commedia che è stata realizzata nel 1998 e diretta da Troy Miller e, dopo quasi vent'anni di distanza dall'uscita al cinema, rappresenta uno dei classici film di Natale che le reti Mediaset immancabilmente trasmettono in questo periodo dell'anno. Il cast di Jack Frost è composto da Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross, Mark Addy, Henry Rollins e Andrew Lawrence. Micheal Keaton, che interpreta proprio il personaggio principale di Jack Frost, è un noto attore americano famoso soprattutto per le sue apparizioni in film cult come Beetlejuice - Spiritello porcello, Batman - Il ritorno, Robocop e Spider-Man: Homecoming. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

JACK FROST, LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è la tenera ed affiatata famiglia Frost, composta da Jack, Gabby ed il piccolo Charlie. Il capofamiglia Jack, è un famoso musicista e spesso è costretto a vivere lontano da casa per diversi mesi, a causa di tourneè ed impegni vari. Una sera Jack decide di non prendere parte ad uno show assieme al suo gruppo, desiderando tornare a casa e passare del tempo con la sua famiglia. È però in corso una terribile tormenta di neve e purtroppo la sua macchina finisce fuori strada. L'incidente è terribile ed il povero Jack perde la vita. Sua moglie Gabby ed il figlio Charlie sono distrutti dalla notizia ma cercano in qualche modo di andare avanti. La narrazione compie un balzo in avanti di circa un anno. Charile, ormai dodicenne, decide che è arrivato il momento di costruire un simpatico pupazzo di neve d'avanti casa sua. Poco dopo aver finito il pupazzo, come per magia, quest'ultimo inizia a parlargli. Si tratta dello spirito di suo padre Jack, che in qualche modo è riuscito a tornare sulla Terra nel tentativo di alleviare il dolore di Gabby e Charlie per la sua perdita. Lo spirito di Jack cerca cosi di aiutare il ragazzino a ritrovare la fiducia in se stesso e riprendere a giocare ad hockey. Dopo aver vinto un importante match, Charlie avrebbe tanta voglia di festeggiare assieme a suo padre ma non può trasportare il pupazzo di neve ovunque, per non rischiare di farlo sciogliere. Per prolungare la permanenza di suo padre, il ragazzino intende trasportarlo nella loro casa in montagna ma sua madre, non credendo alla storia dello spirito di Jack, rifiuta di aiutarlo. Sarà Rory Buck, giocatore di hockey della squadra avversaria, a dare una mano a Charlie aiutandolo a caricare il pupazzo su un camion. Poche ore dopo Charlie sarà raggiunto dalla madre, che arriverà giusto in tempo per assistere alla trasformazione del pupazzo in Jack, che poco dopo saluterà la sua famiglia e volerà in cielo.

