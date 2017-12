JUSTIN BIEBER / Video, il cantante scende in campo nella lotta contro il bullismo

13 dicembre 2017

Justin Bieber continua a dimostrare di essere interessato al sociale confermando, se ancora ci fossero dei dubbi, il suo incredibile cambiamento avvenuto negli ultimi mesi. È solo di pochi giorni fa il suo video di supporto verso tutti coloro che sono stati coinvolti dagli incendi che hanno devastato ampie aree della California e che hanno obbligato anche il suo manager Scooter Braun a lasciare la sua abitazione. La pop star canadese ha quindi deciso di unirsi alle tante persone, molte delle quali indiscusse star del mondo della musica e dello spettacolo, che hanno espresso la propria vicinanza alla lotta contro il bullismo. Bieber, insieme a Katy Perry, David Beckam e molti altri hanno infatti detto la loro riguardo il video diventato virale di un bambino che racconta la sua esperienza con il bullismo a scuola, tra le lacrime. "The fact that he still has sympathy and compassion for other people when he’s going through it himself is a testament to who he is", afferma Justin, esprimendo la sua sorpresa per quanto visto (clicca qui per vedere il video)

Justin Bieber e la lotta contro il bullismo

Non è la prima volta che Justin Bieber prende posizione contro alcuni mali della società di oggi: qualche mese fa, infatti, l'artista canadese si era espresso duramente contro il razzismo, affermando di desiderare la pace e la serenità che da sempre sono i punti salienti dell'amore per Dio. La sua vicinanza alla Hillsong Church si fa sentire, non c'è che dire, e la stessa Selena Gomez partecipa in compagnia del fidanzato alle messe della chiesa pentecostale di cui entrambi fanno parte. L'immagine del ragazzino immaturo e privo di controllo appare solo un lontano ricordo: da mesi non si sente più parlare di colpi di testa o di guai, a confermare quel cambiamento che i fan aveva sperato e atteso. Anche Demi Lovato ricorda in una recente intervista il primo incontro con Bieber, quando lui aveva circa 14 anni ed era apparso nel video di One Time: "Justin è così carino in quel video. Così giovane e adorabile. A quel tempo lo incontrai in una radio e non era neanche lontanamente la celebrità che è oggi. Credo avesse 14 anni. Fu molto interessante incontrarlo perché mi disse: Un giorno sentirai parlare di me"

