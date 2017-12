LEGAMI DI SANGUE/ Su Iris il film con Eric Bana e Olivia Wilde (oggi, 13 dicembre 2017)

Legami di sangue, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Eric Bana e Olivia Wilde, alla regia Stefan Ruzowitzky. La trama del film nel dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ERIC BANA

Il film Legami di sangue va in onda su Iris oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 21.00. Un thriller (titolo originale: Deadfall) che è stato prodotto negli Usa del 2012 ed è stata diretta da Stefan Ruzowitzky (Il falsario - Operazione Bernhard). La sceneggiautra è di Zach Dean e il cast comprende attori di grande rilievo come Eric Bana ( che hai intepretato Hulk nel 2003 e Munich nel 2005), Olivia Wilde (Tron Legacy e Natale all'improvviso), Kris Kristofferson (musicista country e attore in Fuga da Hollywood), Sissy Spacek (Carrie lo sguardo di Satana), Charlie Hunnam (Pacific Rim, King Arthur - Il potere della spada), Kate Mara (I segreti di Brokeback Mountain e House of Cards) Treat Williams (C'era una volta in America). Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

LEGAMI DI SANGUE, LA TRMA DEL FILM

I fratelli Addison (Eric Bana) e Liza (Olivia Wilde) sono in fuga dopo aver tentato un colpo al casinò ma la loro auto esce fuori strada. Un poliziotto si ferma per soccorrerli ma Addison lo uccide prontamente. Addison dice a Liza che devono separarsi e attraversare il confine canadese oltre il quale potranno riunirsi. Soffia una feroce tormenta e sembra improbabile che riescano a sopravvivere al freddo. Liza, intirizzita, viene caricata su un camion da Jay (Charlie Hunnam ), ex-pugile appena uscito di prigone, che sta tornando a casa per la cena del ringraziamento dai suoi genitori June (Sissy Spacek) e lo sceriffo in pensione Chet (Kris Kristofferson). Jay e Liza, fortemente attratti l'uno dall'altra, condividono le loro storie e finiscono col fare sesso in un motel. Liza confida all'uomo che suo fratello Addison l'ha protetta dal padre violento e che ora vuole avere una famiglia tutta sua. Addison nel frattempo si impadronisce di una motoslitta uccidendone il proprietario dopo un combattimento poi si introduce in uno chalet dove affronta e uccide un padre violento e dopo aver scaricato il corpo dell'uomo, prepara la cena per la moglie sconvolta e i suoi figli. Questa scia di violenza richiama l'attenzione della polizia e sulle tracce di Addison si mette la giovane vice sceriffo Hannah (Kate Mara), Addison non si fa scrupoli ad uccidere ancora altri poliziotti giungendo infine a casa di Jay dove prende in ostaggio i suoi genitori mentre attende l'arrivo di Jay e Liza e cattura infine anche Hannah. Sotto la minaccia delle armi, Addison costringe tutti a mangiare il pranzo del Ringraziamento e a dire ciascuno per cosa fosse grato. Liza dice di essere grata per aver avuto fratello che l'ha protetta, che ha ucciso il padre violento quando era molto piccola, ma ora vuole che quel fratello la liberi e con lei liberi anche Jay, i suoi genitori e Anna. La situazione si fa ancora più estrema con l'intervento dello sceriffo, padre di Hannah, la situazione precipiterà in un crescendo di dramma e di tensione che porterà a far scoppiare definitivamente i legami familiari. Perfetto nella regia, il film offre una suggestiva ambientazione in paesaggi invernali con campi e boschi aperti coperti di neve. La colonna sonora si adatta perfettamente all'azione e alle emozioni suscitate. Il ritmo e lo sviluppo complessivo della storia sono tali da tenere desta l'attenzione degli spettatori dall'inizio alla fine. Inoltre, il film genera una genuina empatia per tutti e tre i personaggi principali, che hanno fatto scelte sbagliate ma hanno comunque l'opportunità di cambiare.

