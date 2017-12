LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA / È nato l'amore dopo il GF VIP 2? "Per ora siamo amici, poi si vedrà"

Luca Onestini e Ivana Mrazova, è nato l'amore tra l'ex tronista e la modella dopo il Grande Fratello Vip 2? Lei confessa: "Per ora c'è una bella amicizia, poi si vedrà!"

13 dicembre 2017 Anna Montesano

Luca Onestini e Ivana Mrazova

Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme? Partiamo dalla prima certezza: Ivana è single. Con l'uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, la modella ha incontrato il fidanzato Alessandro Allevato e ha capito che il sentimento che legava a lui ormai era svanito. "Non ero fidanzata, una frequentazione. Io ho sempre detto che non era una cosa seria ma che dovevamo conoscerci meglio. - precisa Ivana nel corso dell'intervista rilasciata a Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, dove ancora spiega - Erano cinque mesi, una bella frequentazione. Oggi non stiamo più insieme, abbiamo finito la nostra frequentazione. È successo due giorni fa, sono stata io a lasciarlo. Non so se è stato il distacco o quello che ho sentito dentro la casa ma ho preferito non fare nulla lì e non parlarne e aspettare di uscire fuori".

LUCA E IVANA: LA SCINTILLA È IN ARRIVO!

Le voci sulla rottura vengono quindi confermate, ma accade lo stesso anche su quelle che voglio Ivana fidanzata con Luca Onestini? Anche su questo particolare arriva il chiarimento della modella ceca: "Ad oggi sono libera libera! Luca Onestini? Mi sono affezionata tantissimo a lui! - poi però non nega che una speranza ci sia - Ad oggi c'è una bella amicizia poi si vedrà, non programmo giorno per giorno". D'altronde anche Luca Onestini, nell'intervista rilasciata ieri a Mattino 5, in merito alle vicende d'amore che lo riguardano ha dichiarato: "Soleil per me è un ricordo, non ci siamo più visti e va bene così. Il mio cuore è grande ed è libero, di spazio ce n'è e sono sono pronto ad innamorarmi di nuovo” e su Ivana Mrazova “Noi siamo molto amici, la stimo molto. Lei è bella, pulita, sincera, trasparente. Fidanzarmi con Ivana? Al momento no, ma chissà".

