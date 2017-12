LUCA VISMARA VS MOSE/ Il cantante dei Fuoco critica l'eliminazione di Silvia Belluco (Amici 17)

Nella scuola di Amici 17 il cantante Luca Vismara commenta l'eliminazione di Silvia Belluco, che ha dovuto lasciare la scuola dopo la decisione dei professori di salvare Mose.

13 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Mose

Sabato scorso ad Amici 17 la squadra del Ferro è stata battuta dai Fuoco durante le sfide e i professori - Rudy Zerbi, Giusy Ferreri, Paola Turci e Carlo di Francesco - sono stati costretti a decidere chi eliminare. In ballottaggio sono andati i cantanti Mose e Silvia Belluco: i professori hanno deciso all’unanimità l’eliminazione della ragazza di Rovigo. L’eliminazione della cantante ha lasciato tutti senza parole, anche i ragazzi della squadra avversaria non hanno condiviso la decisione dei docenti. Luca Vismara, il cantante che nella scorsa puntata ha avuto un acceso confronto con Rudy Zerbi, parlando con Biondo ha espresso tutto il suo disappunto per l’eliminazione di Silvia: “Non ho veramente parole. Ci sono delle cose che sono talmente oggettive. Troppo oggettive, le teste di ca**o sempre vinta la devono avere”, ha detto, lasciando intendere la sua poca stima per Mose. Secondo Luca, Silvia meritava di restare nella scuola molto più di Mose.

I COMMENTI SUI SOCIAL

Ma il disappunto di Luca è condiviso anche dei fan del programma, che si sfogano sui social: “Non è per Silvia in sé è proprio una questione di principio non è possibile che venga eliminata una delle poche che sa cantare per favorire i soliti”, scrive un utente. Gli fa eco un altro: “Silvia non ve la meritate”. E ancora: “Ho visto a malincuore il video dell'eliminazione di Silvia, ragazzi la bravura e l'educazione di questa ragazza lì dentro se la sognano, mai nella vita si ritroveranno una così, vi siete veramente fatti sfuggire una perla” e “Ancora non ci credo, SILVIA fuori dalla scuola. Le ingiustizie della vita! Finalmente schierata, con “Solo per te” dei @Negramaro fa emozionare e sbalordisce mezza Italia e poi? Eliminata?! Professori fatevi un esame di coscienza!”, scrivono due utenti criticando la scelta dei docenti. Un fan minaccia di non guardare più il programma di Maria De Filippi: “Mi state davvero dicendo che hanno eliminato Silvia? No perché non lo guardo più #Amici17”

© Riproduzione Riservata.