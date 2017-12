Lo Zoo di 105 / Video, Luca Alba vittima dello scherzo di Laura Gauthier, la vendetta dell'ex iena

Lo Zoo di 105, lo scherzo ai danni di Luca Alba con la complicità di Laura Gauthier, ecco il video ed i commenti degli estimatori del celebre programma radiofonico di successo.

13 dicembre 2017 Valentina Gambino

Lo Zoo di 105

Luca Alba è stato "vittima" di uno scherzo dello Zoo di 105 con la complicità di Laura Gauthier, vecchia conoscenza della famosa radio. Cosa è accaduto? "Mi ha fatto uno scherzo bruttissimo dicendomi 'vuoi uscire con me? Ti do 50mila euro'. Ci sono rimasta malissimo e quindi mi sono voluta vendicare", ha confidato Laura all'inizio del video raccontando quindi, di essere stata precedentemente vittima di uno scherzo proprio da parte dell’ex collega. A questo punto, il celebre programma ha voluto proprio approfittare del dente avvelenato della conduttrice ed anche ex iena della televisione. Luca si è così ritrovato a dovere confortare la sua amica al telefono alle prese con una grana direttamente sul posto di lavoro, nata per colpa di alcune dichiarazioni decisamente scottanti, da parte di Marco Mazzoli che l'avrebbe trattata molto male. Ma non è finita qui. Laura ha fatto credere all’amico anche di avere alcuni importanti problemi di salute e per questo motivo, le occorreva una interessante somma di denaro riuscendo a strappargli dal portafoglio 50 euro. Tra panico e ansia, Alba in agitazione ha chiesto aiuto agli amici dello Zoo di 105 che non lo hanno affatto aiutato.

Lo Zoo di 105, le dinamiche dello scherzo a Luca Alba

Ma cosa era successo lo scorso anno? Nella pagina Facebook del programma radiofonico si legge: "L'anno scorso Luca Alba ha fatto uno scherzo a Laura Gauthier: le ha offerto dei soldi per scopar* come se fosse una escort. Laura ha deciso di vendicarsi e, con l'aiuto di tutta la squadra dello Zoo, gliel'ha messa nel cul*! Prima lo ha chiamato al telefono fingendo di essere stata maltrattata da Mazzoli, poi gli ha rivelato di avere disperatamente bisogno di soldi per... cazz* volete?". Gli estimatori dello Zoo di 105, sembrano avere apprezzato lo scherzo: “Aahahhah...grandissimi....giuro che amo Laura...troppo forte e ottima attrice!!!”, si legge. E ancora: “Ahahahahahahahah povero luca!!! Che merd*cce che siete!! Però mi ha fatto ridere ahahahahahahah”, “Vi siete superati bastardi di prima classe”. Cliccate qui per visionare il video e divertirvi con gli amici dello Zoo.

