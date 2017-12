MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE/ Su Rai Movie il film con Daniel Craig (oggi, 13 dicembre 2017)

Millennium - Uomini che odiano le donne, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: David Craig e Rooney Mara, alla regia David Fincher. Il dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

DAVID CRAIG E ROONEY MARA NEL CAST

Il film Millennium - Uomini che odiano le donne va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 11 dicembre 2017, alle alle ore 21.10. Una pellicola che è ispirata al best seller letterario di Stieg Larsson, diretta dal celebre regista hollywoodiano David Fincher, conosciuto soprattutto per pellicole fra le altre come 'Seven' e 'Fight Club'. Il protagonista del film è David Craig, conosciuto per la sua interpretazione come 007, nel ruolo di Mikael Blomkvist. Il cast è composto da Rooney Mara nel ruolo di Lisbeth Salander, Robin Wright è Erika Berger, Geraldine James è Cecilia Vanger, Stellan Skarsgard interpreta Martin Vanger, Embeth Davidtz è Annika Giannini, Goran Visnjic è Dragan Armansky, Alan Dale ha il ruolo del Detective Isaksson mentre Donald Sumpter è il Detective Morell. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

MILLENNIUM - UOMINI CHE ODIANO LE DONNE, LA TRAMA DEL FILM

Il film intreccia varie storie, a partire da quella di Mikael Blomkvist, direttore della rivista 'Millennium' che indaga sugli scandali dei personaggi più in vista della società moderna. L'ultimo bersaglio di Blomkvist è Hans Erik Wennerstrom, un potente industriale che vince però la causa contro di lui per la rivelazione di documenti segreti e per calunnia, visto che la rivista di Blomkvist l'aveva accusato di pesanti reati. Parallelamente, la giovane abilissima hacker Lisbeth Salander viene incaricata di indagare sulle attività di Blomkvist, ma finisce sotto la tutela di uno spietato avvocato, Nils Bjurman, che la violenta. Lisbeth riuscirà però a vendicarsi e a imprimere un tatuaggio sul suo aguzzino, per vendicarne l'infamia. Nel frattempo Mikael Blomkvist viene incaricato dall'industriale Henrik Vanger di indagare sulla scomparsa della nipote Harriet, avvenuta molti anni prima. Vanger sospetta che dietro la scomparsa della ragazza ci sia un'organizzazione ben più vasta rispetto all'ipotesi del singolo rapimento, per chiedere un riscatto alla ricca famiglia. Mikael si troverà a collaborare proprio con Lisbeth, e i due scopriranno come dietro una serie di inquietanti delitti, tutti con donne come vittime, c'è proprio l'industriale Hans Erik Wennerstrom e un'inquietante organizzazione. Mikael scoprirà anche come Lisbeth abbia indagato in passato a lungo su di lui, tentando anche di uccidere suo padre. I due diverranno intimi ma alla fine Lisebth non riuscirà a superare la propria diffidenza e lascerà Mikael andare avanti con la sua vita.

