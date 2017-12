Mickey Rourke/ Il fascino senza età dell'attore: folla di ammiratrici a Roma (Music)

Mickey Rourke a Music: l'attore pronto a raccontarsi ai microfoni di Paolo Bonolis. Le sue trasformazioni dopo una vita di eccessi. L'amore per i cani: uno gli ha salvato la vita

13 dicembre 2017

Mickey Rourke a Music

Tra gli ospiti di Music ci sarà anche Mickey Rourke. L'attore, all'anagrafe Philip André Rourke Jr., si racconterà ai microfoni di Paolo Bonolis attraverso la magia della musica. Considerato per anni un sex symbol di livello internazionale, ora è molto cambiato. Sarà allora interessante scoprire la reazione del pubblico italiano quando lo vedrà su Canale 5, perché l'attore che negli anni Novanta faceva girare la testa a milioni di donne oggi è solo la maschera di se stesso. Si fatica a riconoscerlo nelle immagini che arrivano da Los Angeles. Decisamente diverso dal Mickey Rourke di “Nove settimane e 1/2”, l'attore ha esagerato con la chirurgia estetica, soprattutto in viso. Il taglio lungo prova però a coprire i difetti causati dai ritocchini, ma restano ben visibili. Anche il look fa discutere: l'ex divo di Hollywood ne ha sfoggiato uno eccentrico a Beverly Hills, girando con un golfino corto all'ombelico, jeans aderenti e stivali a punta. Chissà come si presenterà a Music...

MICKEY ROURKE FA STRAGE DI CUORI A ROMA

Nonostante le sue trasformazioni, Mickey Rourke può vantare un fascino senza tempo. Arrivato in Italia per prendere parte a Music, il programma condotto da Paolo Bonolis, l'attore è stato beccato qualche giorno fa in un noto locale di Piazza del Popolo, a Roma. Conosciuto per la sua irascibilità e impulsività, l'ex pugile statunitense si è infatti infastidito per gli scatti, poi quando si sono placati gli animi si è lasciato immortalare anche con gli amici, cioè la regista Liliana Cavani e l'attore Paco Reconti. La raffica di flash ha attirato l'attenzione dei passanti, quindi in pochi minuti si è sparsa la voce dalla presenza di Mickey Rourke nel centro della città. Un corteo di ammiratrici ha affollato l'ingresso del ristorante per non perdere l'occasione di farsi un selfie con la star di Hollywood. L'indimenticato divo fa ancora strage di cuori: lo dimostrano le attenzione che ha catalizzato nella capitale.

LE TRASFORMAZIONI DI MICKEY ROURKE, OSPITE DI MUSIC

Il tempo passa anche per Mickey Rourke, che dopo una vita di eccessi e sregolatezze sembra quasi irriconoscibile. Negli anni però ci ha abituati a scioccanti trasformazioni. Come quella per interpretare il ruolo di Gareth Thomas, primo rugbista a dichiararsi omosessuale. Mickey Rourke si sottopose ad una plastica agli occhi e ad un allenamento intensivo per perdere peso con l'intento di colmare il divario di 22 anni di differenza tra lui e il giocare. La vita di Mickey Rourke è stata dissoluta e fuori dagli schemi, oltre che contraddistinta dall'abuso di droghe e alcol. Non sono mancate le frequentazioni eccentriche come quella con la star dell'hip hop Tupac Shakur. L'attore 65enne è anche riuscito a costruirsi un personaggio di nicchia, caratterizzato essenzialmente sul ruolo dell'antieroe emarginato con il carattere solitario e ruvido. Quell'eroe però ora sembra solo un lontano ricordo...

“IL MIO CANE MI HA SALVATO LA VITA”

Philip André Rourke Jr., in arte Mickey Rourke, è famoso anche per il suo amore per gli animali. Possiede sei cani, ma ha sostenuto e adottato diversi randagi in difficoltà. “Amo i cani. Sto meglio con loro che con gli umani”, ha dichiarato in un'intervista. E infatti grazie ad uno dei suoi cani è ancora vivo. Lo ha raccontato l'attore stesso, che in un periodo buio della sua vita ha sofferto di depressione. Ha anche tentato il suicidio, ma si è salvato grazie al piccolo Beau Jack. “A un certo punto ho preso una pistola e Beau Jack ha levato lo sguardo verso di me proprio mentre decidevo da che parte del cranio puntarmela”, ha raccontato Mickey Rourke, che ha cambiato idea proprio grazie alla reazione del suo cane. “Si è messo a piangere e mi ha fissato con uno sguardo supplichevole”. Un rapporto unico quello con Beau Jack, infatti nel 2009 lo portò con sé alla cerimonia dei Golden Globe, dove fu premiato come miglior attore per il suo ruolo in “The Wrestler”.

