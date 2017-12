Music, Paolo Bonolis / Ospiti seconda puntata: Checco Zalone, Gabbani, D’Alessio e Bennato (13 Dicembre 2017)

Music, anticipazioni 13 dicembre: Checco Zalone, Fracesco Gabbani, Patty Pravo, Gigi D'Alessio, Edoardo Bennato, Claudio Santamaria, Mickey Rourke e David Garret sono gli ospiti.

13 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Paolo Bonolis torna con la seconda puntata di Music 2017

Oggi, mercoledì 13 dicembre, alle 21.20 su canale 5, va in onda la seconda serata di Music, il programma di Paolo Bonolis interamente dedicato alla musica e, che dopo il grande successo della prima stagione, è tornato in onda la scorsa settimana portando per la prima volta sui teleschermi italiani Marilyn Manson. La presenza nello show di Paolo Bonolis della star americana ha scatenato tantissime polemiche e le proteste del mondo cattolico che si è scagliato contro Paolo Bonolis che, tuttavia, ha deciso di scrivere una pagina di storia della televisione italiana ospitando quello che viene comunemente definito l’Anticristo della musica internazionale. Nonostante la presenza di Marilyn Mason, però, la prima puntata di Music non ha regalato a Paolo Bonolis gli ascolti alti che si aspettava. La prima puntata della seconda stagione di Music, infatti, è stata seguita da 3.222mila spettatori, per uno share del 15,32%. Il momento di maggior ascolto è stato quello dedicato a Marilyn Manson che ha parlato di se stesso. Cercare di migliorarsi in questa seconda puntata non sarà affatto facile per Paolo Bonolis che dovrà vedersela con il ritorno in tv di Renzo Arbore e Nino Frassica, di nuovo in tv insieme per festeggiare i 30 anni del mitico programma. Per cercare di vincere la gara degli ascolti, Paolo Bonolis ha messo su una puntata ricca di ospiti, soprattutto italiani che daranno vita ad una serata assolutamente imperdibile per gli amanti della musica.

MUSIC, TUTTI GLI OSPITI DELLA SECONDA PUNTATA

Sono tanti gli ospiti della seconda serata di Music. Uno dei nomi più attesi è sicuramente quello di Checco Zalone. L’artista pugliese, nato in tv durante le prime, fortunate stagioni di Zelig, non è amante delle ospitate televisive. Checco Zalone, però, ha deciso di fare un regalo al pubblico di Music e, domani sera, sarà uno dei grandi protagonisti del secondo appuntamento. Su Instagram, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, ha pubblicato una foto in cui è in compagnia di Checco Zalone scrivendo: “L’espressione mia e di Zalone non promette nulla di buono!”. Cosa combinerà, dunque, Checco Zalone insieme a Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Lo scopriremo questa sera Oltre all’artista pugliese, poi, ci saranno altri grandi nomi. Per gli amanti della musica italiana, sul palco di Music, arriveranno Gigi D’Alessio ed Edoardo Bennato. Si tratta di due dei più grandi nomi della musica italiana, molto amati dal pubblico che, questa sera, si racconteranno ai microfoni di Paolo Bonolis. Dopo la vittoria ottenuta sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2017 e un’estate ricca di successi, su canale 5, arriverà anche Francesco Gabbani che sta vivendo un periodo davvero d’oro. “Io e il mitico Paolo Bonolis vi aspettiamo a Music”, ha scritto il cantante su Instagram postando una foto in compagnia del padrone di casa. Arriverà, poi, un’icona come Patty Pravo che ha scritto una pagina di storia importante non solo della musica ma anche del costume italiano. Gli altri ospiti della serata sono Mickey Rourke, Claudio Santamaria e David Garret.

