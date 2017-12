OUT OF SIGHT - GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO/ Su La5 il film con George Clooney (oggi, 13 dicembre 2017)

Out of sight - Gli opposti si attraggono, il film in onda su La5 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: George Clooney e Jennifer Lopez, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su La5

ALLA REGIA STEVEN SODERBERGH

Il film Out of sight - Gli opposti si attraggono va in onda su La5 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola realizzata in USA del 1998 e diretta da Steven Soderbergh (Ocean's eleven, Sesso bugie e videotape). La sceneggiatura è di Scott Frank che ha tratto il soggetto da un romanzo di Elmore Leonard. Il cast comprende invece attori di grande rilievo come George Clooney (The monuments men) Jennifer Lopez (Shall we dance?), Ving Rhames (Mission Impossible) Steve Zahn ( The war - Il Pianeta della scimmie). La colonna sonora è interamente composta da David Holmes, candidato a due nomination per gli Oscar, Out of sight ha vinto ben 13 premi cinematografici. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

OUT OF SIGHT - GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO, LA TRAMA DEL FILM

Jack Foley (George Clooney) è un rapinatore molto particolare, egli non ha mai usato un'arma ma ha rapinato più banche di chiunque altro criminale conosciuto dall'FBI. Sfortunatamente, è stato sempre catturato, di solito a causa di problemi con la sua macchina. Una volta, subito dopo la rapina in banca, la sua auto andò a fuoco e, l'ultima volta, è stato tradito dalla batteria che si è esaurita proprio quando avrebbe dovuto fuggire dal luogo della rapina. Ed è così che Jack è finito al Glades Correctional Institution, dove avrebbe dovuto scontare una condanna a 30 anni. Una notte, la settimana prima del Super Bowl, insieme ad altri prigionieri tenta la fuga dalla prigione. Foley con astuzia riesce a ingannare una guardia, impadronirsi della sua uniforme e fingere di essere una guardia che insegue gli altri detenuti. Il suo amico Buddy (Ving Rhames) lo aspetta dall'altra parte del recinto, pronto a fuggire con un'auto e a liberare Foley per sempre. Sfortunatamente, anche il vice maresciallo federale Karen Sisco (Jennifer Lopez) è dall'altra parte del recinto, pronta a incontrare un amico per cena. Quando però lei cerca di fermare Foley con un'arma, Buddy la afferra da dietro e la spinge nel bagagliaio della sua auto. Foley si nasconde nel bagagliaio insieme a lei ed è in questo momento che inizia la loro relazione. Qualche giorno dopo, troviamo Karen Sisco in ospedale, ricoverata con ferite lievi. Insiste nel voler catturare Foley ma da qualche parte in lei sta nascendo un'attrazione verso l'affascinante rapinatore. D'altra parte, anche lui è attratto da lei. È un amore che parrebbe impossibile, tra un condannato in fuga e un maresciallo federale. Mentre Karen dà la caccia a Foley e Buddy, Foley sta pianificando la sua ultima rapina; un colpo da 3 milioni di dollari nella casa di un uomo ricco, dopo il quale egli potrà finalmente fermarsi e a godersi il resto della sua vita, senza più mettersdi nei guai con la giusizzia. Karen però è ancora nella sua mente, e la sua attrazione per lei potrebbe essere la sua rovina. È una battaglia tra i sentimenti e le responsabilità dal momento che Karen e Foley devono decidere cosa sia più importante, il loro lavoro o i loro sentimenti. Solo parzialmente definibile come poliziesco, il film è in realtà giocato sui dialoghi brillanti e spiritosi, sui personaggi credibili e l'intreccio intrigante, in cui il tema romantico prevale su quello criminale.

