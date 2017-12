PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 13 dicembre 2017: Toro agitato, Gemelli in ripresa

Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, 13 dicembre 2017. Le previsioni del giorno. Segni Sagittario e Gemelli, giornata difficile per il Toro agitato per motivi di lavoro

13 dicembre 2017 Redazione

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 13 DICEMBRE 2017

Passiamo all'analisi nel particolare di tutti i segni zodiacali secondo l'oroscopo di oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, fatto a LatteMiele da Paolo Fox. Partiamo dal Toro e dai Gemelli. Il Toro vive con un pò di agitazione il lavoro, perché forse vorrebbe delegare qualcosa. Però se la ricerca del vantaggio economico implica la perdita delle situazioni che sono importanti come mangiare bene, stare con la persona che reputa giusta, avere il tempo da dedicare a se stessi, i nati sotto questo segno si sentiranno di voler uscire e quindi cambieranno vita. I Gemelli rispetto agli inizi del mese, ora hanno una spinta in più. Alcuni potrebbero vivere delle soddisfazioni che cercano da tempo. Vi sono state discussioni, situazioni pesanti, ma ora tutto migliora. Bisogna lasciarsi andare alla corrente. Il Gemelli infatti ha la mentalità di affrontare ogni giorno con forza. Anche se qualcuno ha cercato di danneggiare o di bloccare, vi è il tempo per recuperare.

SEGNI IN CRESCITA

Andiamo ora a vedere i segni zodiacali che si possono considerare in crescita secondo quanto detto nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. L'Ariete ha fatto fatica nei primi due giorni della settimana, ora però si rialza e ottiene delle soddisfazioni da non poco. Presto potrebbero arrivare delle risposte che si aspettano da tempo. I Gemelli sono come rinati. A inizio mese c'erano delle difficoltà molto importanti, ora però finalmente tutto sembra più facile. Il Leone deve sfruttare una ritrovata serenità per cercare di raggiungere obiettivi importanti. Sicuramente l'arrivo positivo nell'orbita di Saturno potrebbe portare a sorridere. Cresce il Sagittario che migliora dopo alcuni problemi accusati tra la fine della scorsa settimana e l'inizio di questa. Delle rivincite nel mondo del lavoro potrebbero portare a sorridere di gusto per la soddisfazione di aver finalmente mostrato le proprie qualità personali. Ora è il momento però di mettere in archivio le difficoltà e di guardare il futuro con ottimismo.

TOP E FLOP

Come ogni giorno torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox grazie alla rubrica Latte e Stelle sull'emittente radiofonica LatteMiele. Andiamo a vedere da vicino i segni considerati top e flop. Sicuramente tra quelli che stanno affrontando un momento complicato c'è il Toro che è agitato per motivi legati al lavoro. C'è necessità di stare vicino a persone che diano conforto e che allunghino la mano per far sorridere. Migliora nettamente invece il segno dei Gemelli che potrebbero vivere grandi soddisfazioni che si aspettano da molto tempo. Anche il Sagittario avrà dei bei riconoscimenti, soprattutto nel mondo del lavoro dove può trovare dei sorrisi importanti già nelle prossime settimane. La Bilancia è invece alla ricerca di alcune certezze che ha perso da tempo, non si riesce assolutamente a vivere con facilità quella che dovrebbe essere la continuità. Se questo diventa un problema però c'è la necessità di fermarsi un attimo per riflettere e fare alcune importanti constatazioni.

© Riproduzione Riservata.