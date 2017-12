PILLOLE DIMAGRANTI/ Video, rischio ictus per perdere qualche chilo? (Le Iene Show)

Pillole dimagranti, rischio ictus per perdere qualche chilo? A Le Iene Show fari puntati sul mix di farmaci che, per far dimagrire, possono causare gravissimi effetti collaterali

13 dicembre 2017 Fabio Belli

Pillole per dimagrire sotto accusa

Le Iene hanno puntato i riflettori sul caso delle pillole dimagranti, prescritte con disinvoltura dai medici e che comportano gravissimi rischi per chi le assume. I casi di cronaca aumentano con testimonianze drammatiche riguardo l’assunzione di questi farmaci che, combinati insieme, possono avere conseguenze pesanti. Come quelle per una donna che ha testimoniato direttamente alle Iene gli effetti di queste pastiglie: dopo aver assunto la cura prescritta dal medico per perdere qualche chilo facilmente e senza troppa fatica, ha cominciato a lamentare dolori fortissimi fino ad arrivare ad avere un ictus, che l’ha paralizzata in tutta la parte destra del corpo. Ma com’è possibile che delle pillole, considerate semplicemente dimagranti, possano causare effetti collaterali così gravi?

FARMACI VIETATI PER DECRETO MINISTERIALE

Come spiegato da alcuni esperti, le pillole dimagranti sono in realtà farmaci che vengono comunemente utilizzati come antidepressivi, psiscofarmaci e che combinati insieme possono diventare metanfetamine, ovvero una droga pontentissima che può causare problemi neurologici e in casi particolarmente gravi, collassi cardiaci o ictus. Le Iene mostrano i decreti ministeriali che vietano tassativamente non solo la vendita, ma anche la somministrazione da parte dei farmacisti di queste pillole, che rappresentano vere e proprie anfetamine. Evidenza che viene negata dai medici che hanno prescritto le pillole, che affermano come sia tutto legale e soprattutto come anche nei fogli illustrativi dei farmaci viene sottolineato come essi possano essere utilizzati per patologie come la bulimia nervosa. Che, com’è risaputo, non può essere però curata con un semplice dimagrimento, ma va curata in maniera specifica da uno psichiatra. Il servizio si chiude con la testimonianza finale della donna colpita da ictus che afferma di non voler prendere mai più medicine e invita a non commettere il suo stesso errore solo per perdere qualche chilo perché: “Non ne vale la pena.”

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLE IENE SULLE PILLOLE DIMAGRANTI

© Riproduzione Riservata.