QUELLO STRANO SENTIMENTO/ Su Rete 4 il film con Sandra Dee (oggi, 13 dicembre 2017)

Quello strano sentimento, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Sandra Dee e James Westerfield, alla regia Richard Thorpe. La trama del film nel dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST SANDRA DEE E JAMES WESTERFIELD

Il film Quello strano sentimento va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle ore 16.50. Una pellicola romantica che è stata realizzata nel 1965 dal regista Richard Thorpe, celebre per essere stato autore di una filmografia a partire dagli anni Venti praticamente sterminata, che l'ha reso uno dei cineasti più prolifici in assoluto di Hollywood. Il cast di 'Quello strano sentimento' è composto da Sandra Dee nella parte di Joan Howell, James Westerfield nel ruolo dell'agente Brokaw, Larry Storch nella parte di Luther. Bobby Darin interpreta Tom Milford, Nita Talbot ha la parte di Audrey, Reta Shaw e Kathleen Freeman sono le due donne alla cabina, mentre Leo G. Carroll ha il ruolo del signor O'Shea, Donald O'Connor ha la parte di Harvey Granson e Ben Lessy interpreta Charlie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUELLO STRANO SENTIMENTO, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è Joan Howell, una ragazza che vive a New York assieme alla sua coinquilina Audrey, con il sogno di fare l'attrice e affermarsi nel mondo dello spettacolo. Ma la realtà per Joan per il momento è ben diversa, l'appartamento dove vive è minuscolo e per aprire la porta del bagno occorre spostare il suo letto. Inoltre, per mantenersi fa la donna delle pulizie in un appartamento dove i proprietari escono prima del suo arrivo e che lei neanche conosce. Come quello sulla sessantaduesima strada, dove riceve la consegna, tramite un avviso, di curare l'appartamento con il proprietario che resterà fuori per tutta la notte per lavoro. Joan tornando a casa ha però un piccolo incidente col suo taxi scontrandosi con un altro. Ne scende un giovanotto, Tom, con il quale nasce subito una simpatia. Joan lo invita a casa per bere qualcosa, ma vergognandosi delle ristrettezze del suo appartamento, lo porta in quello della sessantaduesima strada dove sta lavorando, approfittando dell'assenza del proprietario e senza dire a Tom che sta lavorando come donna delle pulizie ma spiegando semplicemente di fare l'attrice. Quello che Joan non sa è che Tom è proprio il proprietario della casa, non essendo più partito per un imprevisto. Quando Joan lo porta a casa sua, Tom decide di stare al gioco per conoscere meglio la ragazza e si fa ospitare per la notte dal suo datore di lavoro, Harvey. Alla fine l'equivoco viene alla luce, con Joan che scopre da una foto ritrovata nella casa che il proprietario dell'appartamento è proprio Tom. Offesa dal suo comportamento, la ragazza però alla fine cederà all'affetto che è ormai nato per Tom, e alla fine i due si sposeranno e quella di Tom diventerà davvero a tutti gli effetti anche la casa di Joan.

