RENEGADE - UN OSSO TROPPO DURO/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 13 dicembre 2017)

Renegade - Un osso troppo duro, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Terence Hill e Ross Hill, alla regia E. B. Clucher. La trama del film nel dettaglio.

13 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film in prima serata su Rete 4

TERENCE HILL NEL CAST

Il film Renegade - Un osso troppo duro va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle 21.15. Una pellicola che è stata diretta dal regista E. B. Clucher, al secolo Enzo Barboni, che ha lavorato per molto tempo al fianco di attori come Bud Spencer e e Terence Hill, sfruttando il filone dei western all'italiana. E proprio Terence Hill è il protagonista di questa pellicola realizzata nel 1987 nella parte di Luke Mantie, detto Renegade. A completare il cast della pellicola, Ross Hill nella parte di Matt detto 'Ricamino', Joe Krieg nel ruolo del motociclista 'Passerotto', Robert Vaughn, (Henry Lawson-Danny Kovas), Royce Clark (lo sceriffo Morton), Lisa Ann Rubin (Melod), Donald Hodson (Elia), Luisa Maneri (Petula), Beatrice Palme (Tallulhak), Valeria Sabel (Rachele, Jannel Robinson (la donna poliziotto), Cyrus Elias (Rosson), Carolyne Jacobs (Maude) e Norman Bowler (Moose). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RENEGADE - UN OSSO TROPPO DURO, LA TRAMA DEL FILM

Il film racconta la storia di Luke Mantie detto 'Renegade', che attraversa l'America in Jeep e a un cavallo. Apparentemente libero da vincoli, ma la sua vita cambia quando il suo amico Moose gli affida il figlio adolescente Matt, chiedendogli anche di aiutarlo a riprendere possesso di terreni che sono di sua proprietà, ma che trovandosi in prigione non può difendere dall'assalto dello spietato affarista Henry Lawson, che mira a industrializzare la valle dove si trovano i terreni di Moose, un vero e proprio paradiso naturale. Nel viaggio verso la Green Heaven Valley, dove si trova la casa di Moose, Renegade e Matt vivranno diverse avventure, dovendo scappare anche da una banda di motociclisti capeggiata da un certo 'Passerotto' e vedendosela anche con uno sceriffo corrotto. I due arriveranno però alla fine a destinazione, scoprendo che nella Green Heaven Valley vive anche una comunità di Amish, a loro volta minacciati da Henry Lawson che vuole impadronirsi di tutta la valle. Renegade decide allora di affrontare Lawson, scoprendo che la verà identità dell'industriale è quella di Danny Kovas, suo ex tenente in Vietnam, a capo di un'operazione gestita in maniera disastrosa, che causò la morte di tutti i compagni di plotone di Renegade. Alla fine i due si scontreranno e la casa di Moose sarà distrutta da un'esplosione causata proprio da Kovas-Lawson, che sarà però reso inoffensivo dall'arrivo della polizia e... dei motociclisti di Passerotto, che giungeranno in aiuto di Renegade e Matt. Il ragazzo resterà con gli Amish a ricostruire la casa dopo aver saputo che il padre lo raggiungerà presto dopo essere uscito di prigione, e Renegade andrà per la sua strada.

