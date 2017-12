ROMAN POLANSKI ACCUSATO DI MOLESTIE / La Polizia indaga sulle dichiarazioni di Marianna Bernard

Roman Polanski è indagato dalla Polizia di Los Angeles in seguito alle dichiarazioni di Marianna Bernard su una presunta molestia avvenuta nel 1975 quando lei aveva 10 anni.

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Roman Polanski accusato di molestie

Il caso Weinstein ha coinvolto numerose altre personalità del dorato mondo di Hollywood, chiamate a rispondere a pesanti accuse di molestie sessuali o vere e proprie violenze nei confronti di colleghe, giovani attrici o aspiranti soubrette. Non è stato escluso da una denuncia pubblica anche il Premio Oscar Roman Polanski, chiamato in causa da Marianna Bernard che ha raccontato un fatto accaduto nel lontano 1975. Prima su Twitter e successivamente su The Sun, la donna è andata indietro nel tempo ovvero a quando aveva soltanto 10 anni e il regista l'aveva molestata nel corso di alcuni scatti fografici. Le stessa aveva parlato dei dettagli di quell'incontro: "All'inizio, io sapevo solamente che dovevo andare in spiaggia con mia madre. Stavamo lì per i fatti nostri e poi è comparso lui. Lei mi ha spiegato che quell'uomo doveva farmi delle foto con una pelliccia addosso. Credevo sarei finita su una rivista, o qualcosa del genere".

Roman Polanski dovrà rispondere delle accuse di Marianna Bernard

Nella stessa intervista, Marianna Bernard aveva raccontato l'epilogo di quell'incontro: "All'inizio mi stava fotografando con il costume addosso, poi mi sono messa la pelliccia e mi ha detto di togliermi il reggiseno, e l'ho fatto senza problemi visto che a 10 anni spesso non lo indossavo neanche al mare. Ma poi voleva farmi togliere gli slip, e lì ho iniziato a sentirmi a disagio (...) Ed è lì che ha iniziato a molestarmi". Queste dichiarazioni non resteranno prive di conseguenze per Roman Polanski, costretto ora a rispondere ufficialmente anche davanti alla Legge. La Polizia di Los Angeles ha infatti confermato quelli che erano già dei sospetti da diverse settimane ovvero che il regista è indagato riguardo le accuse di Marianna Bernard. Non è la prima volta che Polanski è stato coinvolto in uno scandalo simile: in passato era stata l'attrice tedesca Renate Langer a muovere delle pesanti accuse contro di lui, parlando di uno stupro avvenuto nel 1972.

