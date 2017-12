SACRIFICIO D’AMORE/ Replica “a pezzi” su Canale 5: Francesco Arca al posto di Ridge (oggi, 13 dicembre)

Anche oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, Beautiful non va in onda. Al suo posto la replica della prima puntata di Sacrificio d’amore, la nuova fiction con Francesco Arca e Francesca Valtorta.

13 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Francesco Arca in "Sacrificio d'amore"

Venerdì scorso, 8 dicembre, ha preso il via la nuova fiction - in 22 episodi - di Canale 5 “Sacrificio d’amore”, con protagonisti Francesco Arca, Giorgio Lupano e Francesca Valtorta. La prima puntata, causa anche la messa in onda nel giorno dell’Immacolata, ha conquistato solo 2.178.000 spettatori pari al 9.9% di share. Per rimediare ai bassi ascolti - in vista della seconda puntata di venerdì 15 dicembre - e per permettere a chi non ha assistito alla prima puntata di vederla, Mediaset ha deciso di suddividere in più spezzoni il primo episodio della fiction e di mandarlo in onda al posto di Beautiful (alle ore 13.40 su Canale 5). Ieri, martedì 12 dicembre, sono andati in onda i prime venti minuti di “Sacrificio d’amore”, oggi seguiranno i seguenti venti. È facile immaginare che le “pillole” di “Sacrificio d’amore” andranno in onda fino a venerdì 15 dicembre, giorno in cui in prima serata andrà in onda la seconda puntata.

I COMMENTI SU TWITTER

La sospensione di Beautiful perfavorire la nuova fiction di casa Mediaset non è stata accolta in modo positivo dai fan della storica soap opera. “Smettetela di mandare #sacrificiodamore al posto di #TwittamiBeautiful . Mandatelo di notte, inventatevi cosa vi pare, non mi interessa. Ma l'orario di Beautiful non si tocca! Molto meglio quando stava su @RaiDue loro sono delle persone serie a differenza vostra”, scrive un utente su Twitter. E ancora: “Anche oggi niente Beautiful? Chi se ne frega di #sacrificiodamore #ridatecibeautiful” e “#sacrificiodamore mettetelo il giovedì il mercoledì o un altra sera, non il venerdì quando la maggior parte della gente esce così vi si alzano gli ascolti, e lasciate in pace noi di #twittamibeautiful, grazie! Rimetteteci Beautiful!”, rincarano la dose altri fan. A chi chiede spiegazioni, la pagina Facebook della fiction risponde: “Per far conoscere la fiction ai nuovi fan”.

