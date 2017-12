SOFIA MELNYK/ "La Vita in Diretta" indaga sul mistero dei 3 bigliettini

Sofia Melnyk, "La Vita in Diretta" indaga sul mistero dei 3 bigliettini. Ancora scomparsa la 43enne ucraina dopo il ritrovamento del compagno Daniel Pascal Albanese, suicidatosi

13 dicembre 2017 Fabio Belli

Il giallo di Daniel Pascal e Sofiya

“La Vita in Diretta” su Rai Uno si è occupata ancora della vicenda di Sofiya Melnyk, compagna di Pascal Daniel Albanese, l’uomo ritrovato morto, suicidatosi nel trevigiano a Cornuda. Della donna si sono invece perse le tracce, e così i carabinieri del Ris di Parma hanno deciso di indagare all’interno dell’abitazione dove Pascal è stato ritrovato morto, cercando di trovare indizi che possano riannodare i fili della scomparsa di Sofiya. I Ris sono entrati all’interno della casa con il Luminol, la sostanza che serve per trovare eventuali tracce ematiche all’interno della casa. Gli investigatori hanno definito la casa: “Sin troppo pulita, sin troppo in ordine”: una situazione che potrebbe lasciar preludere ad abitudini casalinghe molto rigorose, oppure al fatto che una terza persona possa aver agito per eliminare prove e tracce Non si esclude che possa essere stato Pascal stesso, prima di uccidersi a ripulire tutto dopo aver fatto sparire Sofiya.

A RIMINI SULLE TRACCE DI SOFIYA MELNYK

Si tratta solo di ipotesi, come affermato anche dai legali che si stanno occupando del caso per riuscire a ritrovare Sofiya. “La Vita in Diretta” si è occupata anche del mistero dei tre bigliettini che sarebbero stati ritrovati: almeno due sarebbero stati confermati, e all’interno di essi ci sarebbero state affermazioni disperate da parte di Pascal, che non riusciva a tollerare il fatto che con la 43enne ucraina il rapporto fosse entrato in crisi, scrivendo esplicitamente di non poter vivere senza di lei. Gli inviati de “La Vita in Diretta” si sono recati anche a Rimini, dove Sofiya si recava anche per due-tre giorni ogni tanto, da sola senza Pascal, per riuscire a capire se la donna possa aver lasciato tracce nella cittadina in Riviera dove amava rifugiarsi. Nulla di tutto questo è avvenuto, le persone interpellate dalla trasmissione non hanno ricordato il volto della donna, spiegando come russi e ucraini siano numerosi, anche di passaggio, nella zona. E il mistero resta fermo al ritrovamento di Daniel Pascal impiccato in casa.

© Riproduzione Riservata.