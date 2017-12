STRISCIA LA NOTIZIA/ Nuovo appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci

Striscia la notizia torna questa sera, mercoledì 13 dicembre, alle 20.40 su Canale 5. Al timone del programma ritroveremo Ezio Greggio e Michelle Hunziker.

13 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Le veline di Striscia la notizia

Questa sera, mercoledì 13 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia. Ieri sera, Striscia ha segnato una media di 5.044.000 spettatori con uno share del 19.1%. Il tg satirico ha registrato un calo rispetto alla puntata di lunedì in cui gli ascolti erano arrivati al 20.7% di share. Ma il risultato è stato anche inferiore a quello del competitor di Rai 1 I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha ottenuto 5.223.000 spettatori con il 19.8%. Oggi seduti dietro il bancone di Striscia ritroveremo i due conduttori Ezio Greggio e Michelle Hunziker. Immancabili in studio gli stacchetti delle due veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancate dal Gabibbo per la sigla finale.

TAPIRO D’ORO GIGANTE L MINISTRO MINNITI

Ieri sera, martedì 12 dicembre, a Striscia la notizia è andata in onda la consegna del Tapiro d’oro gigante al Ministro dell’Interno Marco Minniti per le falle nel sistema di sicurezza antiterrorismo a Milano. Nelle scorse settimane l’inviato Valerio Staffelli e la sua troupe hanno dimostrato con due servizi (il primo del 28 novembre e il secondo dell’11 dicembre) come sia facile circolare con furgoni e grosse auto nelle affollate aree pedonali del centro di Milano (piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, via Dante, Brera e Castello Sforzesco). I veicoli hanno infatti oltrepassato le barriere di sicurezza, senza subire controlli dalla Polizia. Il Ministro Minniti non si è reso disponibile a un confronto con l’inviato di Striscia la notizia: Staffelli ha così lasciato il Tapiro d’oro gigante a Roma, davanti al Palazzo del Viminale.

