Soleil Sorge vs Luca Onestini / "Viene invitato in tv per parlare di me": il nuovo attacco dell'ex fidanzata

13 dicembre 2017 Anna Montesano

Soleil Sorgè e Luca Onestini

Non arresta a fermarsi lo scontro fatto di frecciatine a distanza tra Luca Onestini e Soleil Sorgè. L'ultima arriva dall'ex corteggiatrice, che oggi vive una bella storia d'amore con Marco Cartasegna. In molti sul web continuano infatti a chiedere a Soleil di tornare in tv, in uno dei ben noti salotti di Canale 5, per chiarire la vicenda e rispondere alle critiche dell'ex Luca Onestini. Di fronte a tali richieste del web, la Sorgè si è così espressa su Instagram: “Il fatto che venga invitato nei programmi per parlare principalmente di me è già una risposta”. La frecciatina a Luca è ben chiara e palesa come l'acrimonia tra i due sia ancora viva e presente. D'altronde anche Luca, una volta fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha esposto il suo pensiero su questa storia finita in questo modo e senza un chiarimento faccia a faccia.

LE PAROLE DI LUCA SU SOLEIL

"Non l'ho vista quando sono uscito, tutto quello che doveva essere era già stato, io avevo metabolizzato tutto dentro la Casa del Grande Fratello Vip e ho capito tutto su di lei lì dentro. - ha dichiarato Luca Onestini - È stata dura ma l'ho superata da solo. Un chiarimento oggi non mi interessa proprio. Soleil per me è un ricordo, non ci siamo più visti e va bene così". Nonostante le dichiarazioni di entrambi, il pubblico e soiprattutto quello che ha seguito il loro percorso a Uomini e Donne, spera possa arrivare presto il tanto atteso confronto tra i due. Luca e Soleil non si sono incontrati dall'uscita di Onestini dal Grande Fratello Vip e per ora la possibilità che ciò accada pare non ci sia.

