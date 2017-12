Star Wars: Gli ultimi Jedi / L'ottavo episodio un omaggio a Carrie Fisher: trailer, trama e curiosità

Star Wars: Gli ultimi Jedi, l'Ottavo episodio per la saga prodotta da LucasFilm: trama, protagonisti, trailer e dettagli del film. La saga continua con grandi colpi di scena.

13 dicembre 2017 Anna Montesano

Star Wars: Gli ultimi Jedi

Tutto pronto per l'Ottavo episodio per la saga prodotta da LucasFilm. Star Wars: Gli ultimi Jedi ripartirà con gli eroi del precedente Risveglio della Forza che faranno squadra insieme alle leggende della galassia in un’avventura piena di emozioni e scoperte legate agli antichi misteri della Forza insieme a scioccanti rivelazioni sul passato. Il film è dedicato a Carrie Fisher, l'attrice scomparsa purtroppo il 27 dicembre dello scorso anno dopo aver interpretato per l'ultima volta la principessa Leia. Nel cast troviamo: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro. Ricordiamo ora alcuni passi della carriera di Carrie Fisher.

UN FILM DEDICATO A CARRIE FISHER

Nel 1977 interpretò il personaggio della Principessa Leila, nel classico della fantascienza di George Lucas Guerre stellari, con Mark Hamill, Harrison Ford, Peter Cushing e Alec Guinness. Riprese il ruolo della Principessa Leila ne L'Impero colpisce ancora nel 1980, e nell'ultimo film della trilogia Il ritorno dello Jedi nel 1983. La saga di Guerre stellari fu un successo mondiale che la rese famosa in tutto il mondo. La Principessa Leila negli Stati Uniti divenne un trionfo del merchandising: la Kenner ha prodotto svariate action figure, diffusissime nei negozi di giocattoli, che ritraggono Carrie Fisher nei panni del personaggio in più versioni. La Fisher ha spesso scherzato sul fatto che a divenire famosa non è stata lei, ma la Principessa Leila, che il caso aveva fatto somigliare a Carrie.

