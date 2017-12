THE COMEDIANS/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: il Claudio & Frank Show andrà in onda?

Ultima puntata di "The Comedians", la serie comedy con Frank Matano e Claudio Bisio. Appuntamento questa sera, mercoledì 13 dicembre 2017, alle 21.30 su Tv8.

13 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

The Comedians, su Tv8

Questa sera, mercoledì 13 dicembre, alle 21.30 su Tv8 va in onda l’ultimo appuntamento con "The Comedians", la serie comedy con Frank Matano e Claudio Bisio. Dopo aver assistito alla progressiva costruzione dello show - dal concepimento al casting, dalla produzione alle prove - ormai manca pochissimo alla messa in onda della prima puntata del Claudio & Frank Show. I vertici Sky sono in visita sul set dello show per assistere quanto realizzato e pronto ad andare in onda. Negli ultimi due episodi ritroveremo anche gli altri protagonisti della divertente serie: la producer Lucia (Susy Laude), il capo autore Stefano (Pietro Ragusa), il direttore delle produzione Sky ovvero il dottor Martini (Maurizio Lombardi) e la stagista Virginia (Valentina Pegorer). Non mancherà Ippolita (Francesca Agostini) la figlia di Claudio. Ecco il trailer dell’ultima puntata di “The comedians” che svela qualche anticipazione del gran finale: Claudio e Frank riusciranno ad andare in onda?

Un finale senza esclusione di colpi di scena tra Claudio Bisio? e Frank Matano?!

Gli ultimi due imperdibili episodi di #TheComedians arrivano domani sera alle 21:20 su TV8 ?? pic.twitter.com/amzaP4rspZ — TV8 (@TV8it) 12 dicembre 2017

Il 2018 DI FRANK MATANO

Dopo “The comedians” Frank Matano sarà impegnato al cinema. Frank sarà protagonista di due film nel 2018: “Sono tornato”, remake diretto da Luca Miniero del film tedesco “Lui è tornato” in cui invece di Hitler a tornare dal passato è Mussolini, e “Tonno spiaggiato”. “Frank è un talento, è un uomo su cui vale la pena investire perché ha una capacità di connettersi con il mondo dei giovani che oggi pochi artisti del cinema italiano hanno. L'ossessione di chi fa cinema in Italia oggi deve essere quella di ritrovare il pubblico giovane, bisogna realizzare dei progetti che convincano i giovani ad andare in sala”, ha detto Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di Vision Distribution, che produce i film, a Movie Player.

© Riproduzione Riservata.