Un posto al sole/ Susanna scopre la verità su Anita Falco: sarà lei a cambiare le sorti del processo?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 13 dicembre: Susanna scopre il legame di Anita Falco e Luca Grimaldi. Sarà lei a cambiare le sorti del processo?

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, il processo contro Luca Grimaldi sarà ancora una volta grande protagonista. Lo studio Navarra è partito con il piede giusto, ottenendo importanti punti nel tentativo di dimostrare l'innocenza del poliziotto. Ma la testimonianza di Anita Falco ha risollevato le sorti di Enriquez che ha messo in discussione la tesi della ragazza. Proprio lei sarà oggi protagonista delle indagini di Susanna che scoprirà ciò che non avrebbe mai voluto sapere: Anita e Luca si conoscono da tempo e hanno messo in piedi questa falsa testimonianza per evitare il peggio. A questo punto per la giovane avvocatessa si aprirà un grande dubbio: deciderà di fare la cosa giusta rivelando a Beatrice quanto appreso, o continuerà con la farsa per portare al successo lo studio Navarra? Luca Grimaldi tornerà in libertà nonostante la sua evidente colpevolezza?

Un posto al sole: Angela prende la sua decisione?

Un altro importante personaggio di Un posto al sole sarà oggi chiamato a prendere una decisione importante. Stiamo parlando di Angela che è riuscita a porre fine alle vacanze con Gaetano Prisco ma che dovrà capire se parlarne con Franco o mantenere il segreto. Purtroppo, come già più volte accaduto negli ultimi mesi, la decisione della Poggi sarà sbagliata: consapevole della reazione che potrebbe avere il suo ex compagno, deciderà di non parlarne con lui e cercare di trovare da sola una soluzione a questa pericolosa amicizia. Notizie importanti arriveranno per Serena dalla Cina: la Cirillo, che in passato ha avuto poca soddisfazione in ambito lavorativo, otterrà una proposta interessante che non potrà rifiutare. Sarà questo il momento della svolta per uno dei personaggi più insoddisfatti della soap partenopea?

