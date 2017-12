Una Vita/ Pablo è salvo grazie a Liberto: Rosina riuscirà a perdonarlo? (Anticipazioni 13 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 13 dicembre: l'operazione di Pablo si conclude nel migliore dei modi. Potrà camminare di nuovo e fin da subito desidera tornare a cavalcare...

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Le buone e le cattive notizie continueranno a susseguirsi oggi a Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Cayetana potrebbe finalmente pagare per i suoi tanti misfatti, anche se sarà impossibile non provare pena nei suoi confronti: la dark lady si troverà infatti rinchiusa in convento, in attesa della condanna a morte che è già stata pronunciata dal giudice. Non solo: dovrà anche fare i conti con le angherie di Suor Ascension che le vieterà di vedere Teresa, a sua volta pronta a tutto per salvare l'amica dalla peggiore condanna possibile. Il suo tentativo di incontrarla e accertarsi delle sue condizioni però non andrà a buon fine: la madre superiora le farà credere che Cayetana abbia fatto voto di silenzio, pentita per le sue azioni. In realtà le cose saranno ben diverse e la vedova di German sarà sempre più disperata e triste per la sua solitudine...

Una Vita: Pablo potrà camminare di nuovo

Ci ha tenuto con il fiato sospeso per diversi giorni ma finalmente nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio conosceremo le sorti di Pablo: la difficile operazione alla quale si è sottoposto è andata per il meglio e il marito di Leonor potrà riprendere a camminare. La brutta esperienza però non basterà per convincerlo ad abbandonare pr sempre il suo sogno di diventare un fantino professionista. Sarà lui stesso ad ammetterlo a Martin, dicendogli che non appena tornerà in forma riprenderà a cavalcare. Le sue parole però questa volta verranno ascoltate da Guadalupe che andrà su tutte le furie mettendo con il figlio le cose in chiaro: riuscirà a convincerlo ad evitare una simile pazzia? Liberto è il vero eroe di questa situazione: grazie a lui Pablo è stato operato e potrà guarire. Rosina non ha mai saputo la verità sul coinvolgimento del suo ex amante ma sarà presto Casilda a lasciarsi sfuggire una simile informazione, dicendo alla sua padrona come il merito di tutto sia proprio del giovane architetto. La vedova di Maximiliano non si sarebbe mai aspettata una simile rivelazione...

