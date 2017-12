Uomini e Donne/ Anticipazioni, periodo complicato per Tina Cipollari? La decisione del marito (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over: periodo complesso in arrivo per Tina Cipollari? Il marito Chicco Nalli in partenza per l'Isola dei Famosi spagnola; è ancora crisi?

13 dicembre 2017 Anna Montesano

I fan di Uomini e Donne e soprattutto del Trono Over, dove Tina Cipollari è grande protagonista per i suoi battibecchi con Gemma Galgani, si sono certamente chiesti come stia procedendo il rapporto col marito Chicco Nalli. Di recente infatti si è molto parlato di crisi per la coppia conosciutasi proprio a Uomini e Donne e, nonostante non sia arrivata la conferma ufficiale, gli indizi che confermano questo allontanamento non mancano. Un allontanamento destinato a durare visto che Chicco Nalli è pronto a partire per l'Isola dei Famosi spagnola. Lo conferma lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dove dichiara la voglia di affermarsi come singolo e non come compagno ti Tina Cipollari: “Ormai sto facendo un percorso professionale individuale proprio per togliermi di dosso l'etichetta di ‘marito di'. Magari l'Isola può essere l'occasione giusta per far vedere a tutti chi sono” dichiara l'hairstylist.

TINA CIPOLLARI "SOLA": KIKO' IN PARTENZA PER LA SPAGNA!

Kikò Nalli poi spiega: "Il mio agente sta cercando di capire che cosa sia meglio fare. Io sono un parrucchiere e non punto a fare spettacolo; ma un'associazione di italo – spagnoli ha chiesto a gran voce di inserire un italiano nel cast e volevano che fossi proprio io. Così la produzione mi ha contattato" racconta. La partenza insomma è vicina, tanto che Kikò svela: "Sto per cominciare un corso intensivo di spagnolo. Anche se la parola che per ora so dire meglio è ‘Telecinco', il nome del canale che trasmette Supervivientes!". Insomma, sembra proprio che stavolta sarà Tina a rimanere da sola con i suoi tre bambini: ricordiamo infatti che lo scorso anno fu l'opinionista di Uomini e Donne a partire per partecipare a Pechino Express; ma cosa significherà questo allontanamento per il loro rapporto?

