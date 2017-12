Uomini e Donne/ Anticipazioni, pioggia di critiche per Nicolò Brigante: un gesto non piace! (Trono Classico)

13 dicembre 2017 Anna Montesano

Non è riuscito a riscuotere le simpatie del pubblico di Uomini e Donne il bel Nicolò Brigante, almeno per ora. Nella puntata del Trono Classico andata in onda ieri, il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio il nuovo tronista, soprattutto grazie alle esterne fatte con Marta e, soprattutto, con Virginia e Mena. Nicolò ha incontrato Virginia Stablum - che ricordiamo essere l'ex fidanzata di Ignazio Moser - al concerto di Riki; qui il tronista ha palesato una forte attrazione per la corteggiatrice che però è rimasta sulle sue. Di fronte a tale atteggiamento, Nicolò è andato via, poi però Virginia ha deciso di raggiungerlo in albergo all'1:30 di notte per scusarsi del atteggiamento molto rigido. Nicolò ha allora cercato di avvisinarsi e di baciarla, ma Virginia ancora una volta si è tirata indietro, dichiarando che alla seconda esterna si sta correndo troppo.

LE ACCUSE DEL PUBBLICO PER IL TRONISTA

Un comportamento che però non è piaciuto al tronista e che allo stesso tempo ha scatenato le critiche del pubblico. I commenti dei telespettatori di Uomini e Donne non sono mancati e hanno accusato Nicolò Brigante di essere interessato soltanto all'approccio fisico. "Possibile che alla seconda esterna già stia pretendendo il bacio da questa ragazza?" scrive infatti qualcuno sul web, mentre altri lo accusano per l'esterna organizzata a Mena, nella quale si è finto Paolo Crivelli. "Non capisco il motivo per cui Nicolò fa dei "trabocchetti"! Prima manda un messaggio fingendo di essere paolo e poi presentandosi in esterna rimane per due minuti e va via..cos'ha concluso? Nulla! Ha preteso troppo già dall'inizio" lo accusa un'altra telespettatrice. Riuscirà a far cambiare idea al pubblico?

