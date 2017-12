Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: Anna innamorata di Giorgio? Caos in studio! (13 dicembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 13 dicembre 2017 in onda il trono Over. Caos in studio: Anna esce con Guido ma si torna a parlare del rapporto con Giorgio Manetti e volano accuse!

13 dicembre 2017 - agg. 13 dicembre 2017, 13.35 Anna Montesano

Anna Tedesco, Uomini e donne

Continua la settimana di Uomini e Donne e lo fa con una nuova puntata del Trono Over. Si parte con un siparietto di Tina Cipollari che porta in studio un armadio e, con riferimento a Gemma Galgani, ricorda il ben noto episodio avvenuto nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Poi ecco che l'attenzione si concentra proprio sulla dama che, dopo la puntata, attacca Guido, ritenendolo "falso" per le dichiarazioni fatte nella scorsa puntata. Tina è basita da questo attacco, poi però Maria manda in onda un nuovo filmato in cui la Cipollari e Gianni imitano Gemma e Giorgio a cena. Entra Gemma in studio e non manca il battibecco tra lei e Tina, poi però ecco l'ingresso di due cavalieri che vogliono conoscere la Galgani: Bruno e Raffaele, di 57 anni.

ANNA TEDESCO NEL MIRINO

Si parla di Anna che, a sorpresa, è uscita con Guido. Gemma se lo aspettava e attacca il cavaliere mentre Gianni trova che questo incontro sia soltanto un dispetto di Anna ad Angelo. Si accende lo scontro tra i due mentre Giorgio le chiede di non dare peso a queste critiche. Poi si torna a parlare proprio dell'amicizia tra Anna e Manetti e Tina chiede ad Angelo cosa gli fa credere che tra loro ci sia in realtà una storia, mentre Gemma incalza, dichiarando che sono molte le foto di serate insieme che lo testimoniano. Va in onda intanto l'esterna di Anna e Guido che la dama trova ben diverso da come l'aveva visto con Gemma, "vulcanico". In studio però Gianni torna sul tema Giorgio e gli chiede se ha mai percepito un possibile innamoramento da parte di Anna e la risposta del cavaliere scatena un acceso scontro.

