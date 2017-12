Voyager oggi non va in onda/ Ecco perché: Roberto Giacobbo torna in onda lunedì 18 dicembre

Voyager oggi, mercoledì 13 dicembre, non va in onda: Roberto Giacobbo tornerà in onda lunedì 18 dicembre con la nuova stagione di Italia straordinaria, iniziata nel dicembre 2015.

13 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Voyager - Roberto Giacobbo

Dopo la puntata speciale dedicata al magico mondo delle fiabe, Voyager, oggi, mercoledì 12 dicembre, non va in onda. Il programma dedicato alla scienza, all’arte e alla cultura, condotto da Roberto Giacobbo, tornerà in onda lunedì 18 dicembre. Questa sera, sulla seconda rete della Rai, infatti, ci sarà spazio per Renzo Arbore e Nino Frassica. I due artisti tornano nuovamente insieme in tv per i 30 anni di Indietro tutta con due serate speciali, in onda stasera e mercoledì 20 dicembre. Per rivedere in onda Voyager, dunque, sarà necessario aspettare ancora qualche giorno. Il programma di Roberto Giacobbo rappresenta uno dei migliori programmi realizzati dalla Rai e sempre molto seguito dal pubblico che, dopo Superquark, ha trovato in Voyager un’altra, valida trasmissione dedicata al sapere.

LA NUOVA STAGIONE DI VOYAGER

Roberto Giacobbo tornerà, dunque, in onda con la nuova stagione di Voyager lunedì 18 dicembre. Sulla pagina ufficiale del programma di Raidue si legge: “Il 18 dicembre in prima serata su #Rai2 ripartono i viaggi di Voyager la quinta edizione di “Italia Straordinaria” iniziata nel dicembre 2015, il nostro Roberto è già a lavoro per regalarci nuove ed entusiasmanti avventure. Vi aspettiamo!”. Quali saranno, dunque, gli argomenti della nuova stagione? Quali luogi il pubblico di Raidue scoprire grazie ai viaggi di Roberto Giacobbo? Lo scopriremo la prossima settimana. Il nuovo viaggio di Voyager partirà con due puntate assolutamente imperdibili in onda il 18 e il 25 dicembre. In attesa di guardare le nuove puntate, sulla pagina Facebook ufficiale di Voyager è possibile rivedere alcune clip della passata edizione.

