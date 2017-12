ALBA PARIETTI/ "Non parteciperò all'Isola dei Famosi!" (Maurizio Costanzo Show)

L'attrice Alba Parietti è ospite del Maurizio Costanzo Show in onda nella seconda serata di Canale 5. Rumors smentiti su una sua possibile partecipazione all'Isola dei Famosi.

Alba Parietti al Maurizio Costanzo Show

Anche se il suo nome è rimbalzato fra tante testate di gossip, Alba Parietti ha smentito categoricamente di poter entrare a far parte del cast di concorrenti dell'Isola dei Famosi. E questo nonostante possa definirsi, come ha sottolineato a Il Giornale, una "divertita spettatrice da casa" ed in passato un'attenta opinionista. Oggi, giovedì 14 dicembre 2017, Alba Parietti sarà invece ospite su Canale 5 al Maurizio Costanzo Show, in onda in seconda serata. In questi ultimi giorni, la Parietti ha inoltre dato modo ai giornali di ripuntare i riflettori sulla sua persona per via di una frase sui social e diretta a Damiano David, il frontman dei Maneskin di X Factor 2017, con cui ha affermato di nutrire una certa invidia per il giovane cantante, che in quanto a grinta e sex appeal può competere con le grandi rockstar. "Vorrei avere la sua sfrontatezza, la sua ambiguità", ha affermato la Parietti, invidiosa della personalità del giovane talento.

ALBA PARIETTA, UN'ICONA DEL PICCOLO E GRANDE SCHERMO

Anarchica, affascinante e libera, Alba Parietti è stata spesso scomoda agli occhi di chi avrebbe voluto metterle delle redini ed una sella. Indomabile e indomata, la conduttrice e showgirl è un'icona del piccolo e grande schermo italiano, ma di quelle che difficilmente si uniformano al pensiero globale, quanto piuttosto se ne distaccano. E che non si dica che la Parietti non sappia mettersi in gioco, dato che lo ha ampiamente dimostrato con la sua partecipazione a Ballando con le stelle, tramite cui nella scorsa edizione ha avuto modo di far parlare di sé, ancora una volta, per via dei numerosi scontri con la giornalista fumantina Selvaggia Lucarelli. Anche se l'Alba Nazionale non si è mai piegata alle logiche di potere, in una lunga intervista a Il Giornale Off ha parlato di come la sua costante inclinazione per la disobbedienza l'abbia spesso tenuta lontana dai grandi ruoli previsti per la televisione. E questo nonostante sia fra le più corteggiate per programmi come il Grande Fratello Vip, da cui si è tenuta a debita distanza per via della sua decisione a non voler "ossequiare la linea del potente di turno" e per l'incapacità di "travalicare il limite che tutela la mia dignità".

LA VITA E LA CARRIERA

Nata a Torino nel luglio del '61, Alba Parietti debutta nel mondo dello spettacolo ad appena sedici anni, grazie alla piece teatrale L'importanza di chiamarsi Ernesto, la commedia in tre atti di Oscar Wilde. Partecipa l'anno successivo a Miss Italia e due anni dopo a Radio GRP, dove incontra Piero Chiambretti ed inizia a lavorare per un'emittente privata locale, Videogruppo. Negli anni successivi viene notata da Gianni Boncompagni, che l'affianca ad Anja Pieroni per la conduzione di Galassia 2, ma l'animo poliedrico della Parietti la porta a tentare anche la strada musicale. Debutta infatti con brani dance grazie all'etichetta Merak Music, che le garantisce un discreto successo finito poi in un nulla di fatto. Allo stesso tempo non abbandona il piccolo schermo, tanto da diventare valletta ad Ok, il prezzo è giusto sotto laconduzione di Gigi Sabani, per poi raggiungere la popolarità negli anni '90 grazie a Galagol, un programma sportivo di Telemontecarlo che le permette di conquistare il primo contratto con Rai 3 per il programma La piscina.

