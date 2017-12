ALESSANDRO CATTELAN/ Dopo X Factor 11 farà EPPC e una sitcom. A Sanremo non è stato chiamato

A poche ore dalla finale di X Factor 11, il conduttore Alessandro Cattelan fa il bilancio di questa edizione e anticipa che potrebbe tornare al timone del reality anche il prossimo anno.

14 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Alessandro Cattelan (Facebook)

Mancano poche ore alla finale di X Factor 11 che vedrà sfidarsi Lorenzo Licitra, i Maneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm. Ma senza dubbio, anche quest’anno, uno dei protagonisti dello show di Sky è stato Alessandro Cattelan, che veste i panni del conduttore da quando il talent è sbarcato su Sky. Per Cattelan, voce anche di Radio Deejay, X Factor è “un programma un po’ arrogante perché non ha paura delle proprie ambizioni, punta a essere il migliore. Poi è televisione quindi può piacere o no. Però ha questo obiettivo e cerca di perseguirlo, nessuno si tira mai indietro. Ha molto coraggio”, ha detto ai microfoni di Blogo a margine della conferenza stampa prima della finale. Il conduttore ha fatto un bilancio positivo della undicesima edizione di X Factor, la settima che ha condotto: “Mi sono divertito e me la sono goduta: per me è già un successo. Se il mio divertimento coincide con buoni ascolti… meglio per tutti”. I buoni ascolti ci sono stati: X Factor 11 ha segnato una media di oltre 1 milione 323 mila spettatori ogni giovedì sera fino alla semifinale del 7 dicembre.

IL CASO RITA BELLANZA

Ai microfoni di Blogo, Alessandro Cattelan ha parlato anche sul caso che ha coinvolto Rita Bellanza, una delle concorrenti nel gruppo delle Under Donne di Levante, che è stata duramente attaccata sui social. “Quello che è successo a Rita Bellanza è normale che accada, purtroppo. Non è una cosa piacevole né intelligente. Ma capita anche nel calcio e nella tv. Cioè in tutti quegli ambienti in cui le persone che guardano si dimenticano che non sono né allenatori né conduttori”, ha detto Cattelan. Il conduttore ha precedono che all’interno nessuno del programma nessuno ha esaltato o distrutto Rita: “È successo tutto fuori; così come, a volte, è poco giustificato l’entusiasmo, è spiacevole anche accanirsi contro una persona che non ha nessuna colpa; Rita ha fatto il suo e ha dovuto rispondere di aspettative che le sono state messe addosso dalle stesse persone che poi l’hanno criticata; è un meccanismo meschino, ma non c’entra la televisione, è quello che succede sui social”.

PROGETTI PER IL FUTURO

Dopo la finale di X Factor 11 Alessandro Cattelan si dedicherà ad altri progetti tra cui la sitcom che sta scrivendo per Sky, a cui sta lavorando con due degli sceneggiatori di Boris, Ciarrapico e Vendruscolo: “È un progetto nato con i miei due autori (Federico Giunta e Ugo Ripamonti, autori anche di EPCC) e, ora che sono arrivati due veri professionisti delle serie tv, il gioco si fa serio, e io mi sono messo dietro il banco a imparare. Non sarò solo sceneggiatore, ma anche il protagonista. Uscirà a fine 2018, credo, e saranno dieci puntate di 24 minuti”, aveva detto Cattelan sulle pagine di Rolling Stone. Infine Alessandro Cattelan ha anticipato che potremmo vederlo al timone di X Factor anche per la dodicesima edizione, mentre per il Festival di Sanremo non è stato ancora contattato…

© Riproduzione Riservata.