AMICI 17/ La crisi di Mose: il web difende il cantante (oggi, 14 dicembre 2017)

Oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time va in onda una nuova puntata del daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro.

14 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Mose

Oggi, giovedì 14 dicembre 2017, alle 13.50 su Real Time andrà in onda il daytime di Amici 17, condotto da Stefano De Martino, Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro. Dopo le prime settimane nella scuola sorgono le prime crisi. Ad essere in difficoltà è Mose, alle prese con un blocco creativo. Il rapper ha confessato ai suoi compagni di non riuscire a scrivere nuovi brani da quando è entrato nella scuola. La cantante Nicole Vergani ha reagito duramente alla confessione del collega: “Su ventiquattro persone sei l’unico cristiano che ogni giorno ha una lamentela“, gli ha detto accusandolo anche di essere una “classica prima donna”. Mose si è pois sfogato con Matteo dei Black Soul Trio: “Cosa devo vedere? Tutti mi odiano. Cosa devo vedere? Sii realista. Se io dico ‘ho voglia di fare musica, e falla, stai lì e falla’. Mose… Contro Mose… Ancora Mose… A una certa non ce la faccio più”, ha detto il rapper. Grace lo ha poi invitato a vivere con più leggerezza le situazioni. Sul web i fan di Amici 17 hanno preso le difese del rapper, preso in giro dai compagni: “Mentre Mose era nel pieno di una crisi personale gli altri si sono permessi di ridere, qui non si tratta di chi sa cantare o meno, si tratta di avere rispetto, e loro non ne hanno neanche un po’. #Amici17” e “Mose avrà pure un carattere da sbruffone ma è quello che lì dentro ha più debolezze di tutti e i suoi compagni sembra che vogliano far di tutto pur di mettere allo scoperto queste debolezze solo per riuscire ad averlo in pugno e buttarlo fuori”, hanno scritto due utenti su Twitter. In attesa di scoprire cosa succederà oggi nella scuola più famosa della tv, rivediamo cosa è successo ieri, mercoledì 13 dicembre.

AMICI 17, DAYTIME 13 DICEMBRE 2017

La puntata di mercoledì 13 dicembre del daytime di Amici 17 è iniziata con la lezione di Harrison a Nicholas. Carmen, invece, è stata assistita da Michele Bravi che l’ha invitata a “cantare meno e interpretare di più”. Veronica Peparini vuole lavorare con Claudia per metterla a fuoco come danzatrice. Secondo la professoressa la ballerina ha una buona base tecnica ma è carente nella parte ironica-emotiva. La maestra Celentano ha tenuto lezione con i ballerini della squadra del Ferro. Dopo aver scoperto che nel prossimo speciale di sabato duetterà con Michele Bravi su un brano di Samuele Bersani, Einar si è confrontato con il tutor. Il ballerino Filippo, della squadra del fuoco, ha provato con una coreografia di Natalia Titova a cavallo tra boogie e jive. Il ragazzo ha ricevuto i complimenti della professoressa.

