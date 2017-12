ARIANA GRANDE E MAC MILLER / Matrimonio in vista per i due cantanti nei primi mesi del 2018?

Ariana Grande e Mac Miller diventeranno marito e moglie nel 2018? Secondo quanto riporta un tabloid americano la coppia sarebbe già concentrata nei preparativi.

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Ariana Grande e Mac Miller diventeranno marito e moglie nei prossimi mesi? È questa la notizia diffusa dal tabloid americano 'Life & Style' secondo il quale la coppia avrebbe deciso di sposarsi nei primi mesi del 2018, rendendo ufficiale una relazione che prosegue al meglio già da due anni. Secondo quanto precisato nella rivista d'oltreoceano, non c'è ancora una data per il lieto evento ma i futuri sposi sarebbero già concentrati nei preparativi e avrebbero le idee chiare sul luogo e i dettagli delle nozze. Ariana, che è sempre stata amante del bianco, avrebbe scelto tale colore sia per il proprio abito che per i principali addobbi nel giorno più importante della sua vita. Mac Miller le avrebbe quindi lasciato carta bianca su tutti i dettagli di tale cerimonia e dei festeggiamenti che, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe avere luogo in Florida, Stato che ha dato i natali alla stella di Nickelodeon. Ariana avrebbe inoltre le idee molto chiare anche per quanto riguarda il viaggio di nozze, anche in questo caso assolutamente a 'stelle e strisce'. La location perfetta per lei sarebbero infatti le isole americane delle Hawaii.

Ariana Grande e Mac Miller inseparabili

La relazione tra Ariana Grande e Mac Miller è cominciata nel 2016, dopo che la cantante italo-americana aveva chiuso ogni rapporto sentimentale con il rapper Big Sean. Da allor la coppia è diventata inseparabile, tanto che gli amici di entrambi sostengono che in realtà il matrimonio tra loro sarà soltanto una formalità. A loro avviso, infatti, Ariana e Mac trascorrono infatti tutto il tempo possibile insieme, convivono da tempo ed è già come se fossero già sposati. L'occasione per dimostrare il loro legame e far capire alla stessa Ariana quanto sia forte è stata in occasione dell'attentato a Manchester, tragedia che ha fortemente provato la pop star amatissima tra le teenagers. Oltre ad essergli stato vicino dal punto di vista psicologico, Mac Miller si è esibito insieme a lei nel grande concerto organizzato qualche settimana dopo in ricordo alle vittime dell'attentato.

