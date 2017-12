Alessandro Allevato/ L'ex fidanzato di Ivana Mrazova si sfoga sui social

14 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Ivana Mrazova e Alessandro Allevato

Alessandro Allevato rompe il silenzio sui social. L’ex fidanzato di Ivana Mrazova si è lasciato andare su Instagram dove ha pubblicato un post dedicato all’amore. Mollato dalla bellissima modella ceca dopo il Grande Fratello Vip 2017, dopo alcuni giorni di silenzio, Alessandro si è lasciato andare tirando fuori la sofferenza provata per quanto accaduto. Dalle sue parole, infatti, traspare un dolore che è tipico di chi ha amato tanto una persona. A prendere la decisione di troncare il rapporto, infatti, è stata proprio Ivana che, nel salotto di Pomeriggio 5 ha detto: “Io e Alessandro abbiamo interrotto la frequentazione. L'ho lasciato io. Non so se è stato il distacco o quello che mi passava per la testa dentro la casa. Ho pensato molto e ascoltato i miei sentimenti. Lui non l'ha presa benissimo ma ha capito; è la cosa più giusta per tutti e due. Abbiamo parlato faccia a faccia, ho aspettato di uscire dalla casa perché gli porto rispetto ed è un bravo ragazzo. Sono libera".

LO SFOGO DI ALESSANDRO ALLEVATO

“Non abbiate mai paura di amare una persona con tutto voi stessi sino all’ultimo istante, di credere in qualcosa sino all’ultimo secondo e di fare ogni cosa possibile se pensate sia quella giusta! Ve ne andrete sapendo di aver fatto il vostro e senza rimpianti!” – inizia così lo sfogo di Alessandro Allevato sui social che, nonostante la delusione per come è finita una storia in cui credeva, continua a credere nell’amore. Durante la permanenza nella casa di Ivana, infatti, Alessandro ha cercato di sostenere la fidanzata che, tuttavia, pur dichiarandosi impegnata, ha sempre evidenziato come il loro fosse un rapporto che durava da pochi mesi. “Solo il tempo vi guarirà dandovi le conferme di chi siete e cosa valete realmente! Il destino vi volterà le spalle e vi bucherà lo stomaco, lasciandovi un senso di vuoto e solitudine difficile da colmare. Solo il tempo vi darà tutte le risposte e vi guarirà! Fino ad allora non potrete fare altro che stringere i denti e andare avanti! Grazie a tutti i miei veri amici e alle persone che mi hanno realmente voluto bene in questi mesi!", scrive ancora Alessandro che sta cercando di superare il dolore appoggiandosi sulle persone che gli vogliono bene.

