AMICI 17/ Anticipazioni registrazione 14 dicembre: eliminata una cantante! Si tratta di...

Amici 17, anticipazione registrazione 14 dicembre: nuova eliminazione in arrivo per una delle due squadre? A rischio Luca Vismara e Mose, per loro una nuova sfida?

14 dicembre 2017 - agg. 14 dicembre 2017, 18.05 Anna Montesano

Arrivano le prime anticipazioni dalla nuova registrazione di Amici e portano inaspettate sorprese. È infatti arrivata una nuova eliminazione per gli allievi: è la cantante Audjah a dover abbandonare la scuola per sempre in seguito ad una sfida. Nel daytime andato in onda oggi abbiamo infatti scoperto che, a causa di un provvedimento disciplinare scaturito dal cattivo comportamento avuto in hotel, alcuni ragazzi sono stati mandati in sfida. Tra questi anche Audjah, che nella registrazione di oggi si è trovata a dover affrontare, come ci svela il Vicolo delle News, la sfida con Emma Muscat, che vince ed entra di diritto nella scuola, prendendo il suo posto. Adjah, che in questi giorni aveva dato segni di cedimento e di crisi proprio a causa dei giudizi non proprio positivi dei professori, lascia i suoi compagni e la scuola più amata d'Italia. (Anna Montesano)

COSA CAPITERÀ OGGI?

Tutti in studio oggi pomeriggio per una nuova registrazione di Amici 17 con Marcello Sacchetta e i ragazzi di questa edizione. Il programma di Maria De Filippi tornerà in diretta sabato pomeriggio ma, intanto, oggi c'è davvero qualcosa di importante da affrontare, ma cosa? Secondo le ultime anticipazioni la verità sulla registrazione di oggi potrbbe venire a galla nella puntata di oggi di Amici in onda su Real Time. In particolare, è stato annunciato che i ragazzi sono stati chiamati in studio per una comunicazione importante. Sarà questo il motivo che ha spinto la redazione a mettere insieme un'altra registrazione? Si tratta della comunicazione di una serie di sfide esterne per i soggetti a rischio oppure no? Questa sembra essere uno dei motivi principali di questa edizione, gli altri dettagli verranno a galla oggi pomeriggio durante la registrazione. (Hedda Hopper)

IL MOMENTO DELLA VERITÀ

Tutto è pronto per la nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Nonostante infatti la puntata del sabato sia in diretta, nel corso della settimana il pubblico torna in studio per registrarne una speciale, che va in onda prima della diretta con televoto. Allievi e professori si rivedono quindi in studio a partire dalle 14.30 e potrebbe essere il momento per una nuova sfida tra uno dei ragazzi e un esterno o anche per una verifica voluta dai professori di canto e ballo. Non sono stati giorni facili questi per i ragazzi e per qualcuno in particolare. Gli allievi hanno dovuto salutare Silvia Belluco, la cante della squadra del Ferro che, esaminata dalla commissione di canto, è stata eliminata dalla scuola. Nella nuova registrazione la classe, quest'anno più numerosa, potrebbe dire addio ad un altro elemento.

NUOVA ELIMINAZIONE IN ARRIVO?

A vivere un periodo di crisi è anche Mose, il rapper della squadra del Ferro ha avuto proprio ieri uno sfogo molto forte, nel quale si è detto non compreso dai professori. Potrebbe essere lui il prossimo ad essere esaminato dai professori? Altro elemento a rischio è poi Luca Vismara: nella diretta di sabato il cantante si è scontrato fortemente con Rudy Zebi per i suoi giudizi. Per l'ex direttore della Sony, Luca non è un talento e a dimostrarlo sono vari fattori: in primis il fatto che non venga mai schierato dai suoi compagni di squadra; poi che sia sempre ultimo nella classifica di gradimento del pubblico e inoltre che anche nella classifica del "talento" fatta dai compagni sia risultato ultimo. Luca potrebbe quindi essere esaminato dai professori nella nuova registrazione e, probabilmente, abbandonare la scuola alla fine di un prova dall'esito negativo per la commissione di canto.

