Anna Tedesco/ Uomini e donne, Giorgio Manetti tace, ha una verità da rivelare?

L'argomento Anna Tedesco non si è ancora esaurito e nelle nuove puntate del trono over sentiremo ancora parlare del suo rapporto con Giorgio Manetti al di fuori di Uomini e donne

Anna Tedesco, Uomini e donne

L'argoemento Anna Tedesco non è ancora chiuso a Uomini e donne. Il trono over torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata che tornerà proprio sull'argomento e su quello che è successo ieri sera. Angelo sembra davvero agguerrito e continua a ripetere le stesse cose scatenando anche l'ilarità della rete ma rimane il fatto che anche gli opinionisti questa volta si metteranno contro la dama. In particolare, Anna Tedesco continuerà a sorridere quando si parlerà di lei e Giorgio Manetti ma la cosa che nessuno manderà giù, nemmeno Maria De Filippi, è lo strano silenzio del cavaliere toscano in questa vicenda. Proprio lui tornerà sull'argomento quando arriverà il momento di sedere al centro dello studio per incontrare nuove dame.

IL CELLULARE DI ANNA E LE MANCATE REAZIONI DI GIORGIO

A quanto pare Giorgio chiederà ad Anna di non scendere a compromessi quando si tratta della loro amicizia e nemmeno di dire sì a richieste che non trova davvero consone ad un'amicizia. Lui le consiglierà di non accettare ricatti ma ecco che Tina, fino a questo momento pro Anna, decide di intervenire facendo notare che non ha capito bene quale sia il legame che la lega a Giorgio e, in particolare, non comprende la sua mancata reazione. Lo stesso farà notare la conduttrice che, a quel punto, girerà il dito nella piega riaprendo una discussione in studio che porterà Gianni Sperti a chiedere alla dama di guardare il suo cellulare. Cosa scopriremo controllando sms e telefonate? La verità verrà a galla solo tra oggi e domani nelle nuove puntate del trono over.

