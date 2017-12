Audjah Rachmi eliminata da Amici 2017/ Registrazione, la cantante perde la sfida: ecco chi la sostituisce

Audjah Rachmi eliminata da Amici 2017: registrazione, la cantante perde la sfida. Ecco chi la sostituisce. Le ultime notizie sull'alunna indonesiana, che lascia così la scuola di Canale 5

14 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Audjah Rachmi eliminata da Amici 2017

Colpo di scena durante la puntata speciale di Amici 17, che vedremo in onda molto probabilmente domani e che è stata registrata oggi: Audjah Rachmi è stata eliminata dalla scuola di Maria De Filippi, stando a quanto riportato da Vicolo delle News. La cantante ha avuto dunque la peggio nella sfida con Emma Muscat. Alcuni giorni fa Audjah aveva tra l'altro manifestato l'intenzione di lasciare il programma. Lo aveva confessato a Luca Vismara, il quale dal canto suo aveva provato a consolarla: «Lo so che è difficile stare qua, ma tu sei forte. Sei carina, sei forte». Il suo malumore non è passato inosservato, infatti il professore Carlo Di Francesco ha voluto parlarle nei giorni scorsi per farla riflettere sul fatto che il contesto di Amici sia molto più morbido della vita reale. Il professore però non ha perso occasione per ribadire i suoi dubbi su Audjah, su cui ne ha sempre avuti Rudy Zerbi. Audjah, che non ha mai nascosto di sentirsi estranea a questo tipo di contesto, ne ha pagato le conseguenze nella sfida con Emma Muscat. E quindi ha dovuto lasciare la scuola di Amici 17.

AUDJAH RACHMI VIA DA AMICI 2017: ELIMINATA DOPO SFIDA

L'avventura di Audjah Rachmi nel talent Amici 17 è giù finita. La 21enne indonesiana aveva conquistato il banco della scuola dopo aver cantato "Quando nasce un amore" di Anna Ora durante la prima puntata della nuova edizione. Nella sua presentazione aveva spiegato di voler entrare a far parte della scuola per accumulare più esperienza e migliorare il suo modo di cantare. «Vorrei avere più coraggio di cantare in pubblico, non essere più nervosa, vorrei provare a me stessa che questa passione è vera», aveva dichiarato Audjah Rachmi dopo il suo ingresso. La cantante però non ha convinto al punto tale da vincere la sfida con Emma Muscat, stando a quanto riferiscono le anticipazioni del Vicolo delle News. In queste settimane ha dimostrato di avere una buona predisposizione alla duttilità, una qualità molto importante nel panorama musicale, ma il suo punto debole resta la gestione della pressione e della sua emotività, un aspetto che deve migliorare se vuole lavorare nel mondo della musica a prescindere da Amici 17.

