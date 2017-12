BEAUTIFUL / Bill Spencer sta per raggiungere il suo scopo ma... (Anticipazioni 14 dicembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 dicembre: dopo due giorni di interruzione la soap americana torna su Canale 5 con le vicende di Sally Spectra e gli intrighi di Bill.

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful torna oggi su Canale 5 alle ore 13:40 dopo due giorni di interruzione a causa della messa in onda della fiction Sacrificio d'amore. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato dagli intrighi di Bill Spencer che rischierà di essere scoperto da Liam. Grazie al boicottaggio compiuto dalla stessa Sally, il magnate sarà più che mai certo che nulla lo separi dalla costruzione della sua torre Spencer. Con la Spectra Fashions ormai prossima al fallimento e Sally decisa a lasciare la città, l'editore si preparerà ad un nuovo incontro con C.J. che difficilmente potrà evitare di vendergli quel terreno che tanto desidera. Ma mentre i sogni di Bill sembreranno trasformarsi in realtà, Liam scoprirà la verità sugli intrighi del padre e sulla recensione scritta su Eye on Fashion. Conoscendo il desiderio di giustizia di questo personaggio, che da sempre è uno dei più positivi della soap americana, non sarà possibile tenere a lungo il segreto sulle vere motivazioni che hanno spinto Sally a rubare i bozzetti della Forrester Creations: se non fosse stato per la recensione negativa, scritta dallo stesso Bill, forse lei non sarebbe stata mossa da una simile disperazione...

Beautiful: Thomas convince Sally ad annullare la sua partenza?

È tempo di resa dei conti oggi a Beautiful, con Liam convinto che Steffy e Thomas debbano sapere tutta la verità sulle azioni compiute da Bill. Nel frattempo, lo stesso rampollo Forrester si troverà ancora a confronto con la sua ex fidanzata, nella speranza di convincerla a non partire più. Dopo avere visto alcuni suoi bozzetti, si dirà certo che abbia più talento di quanto lei stessa crede e per questo le consiglierà di aspettare prima di compiere una mossa tanto azzardata. I Forrester infatti sono persone generose e potrebbero perdonarla per il grave errore da lei commesso. I dubbi, a questo punto, riaffioreranno nella mente della rossa proprio mentre Liam si preparerà a portare quella notizia che potrebbe risollevare le sorti della Spectra Fashions e del rapporto tra i Tally. Come reagiranno Thomas e Steffy quando scopriranno la verità?

