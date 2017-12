BELEN RODRIGUEZ/ Amore a gonfie vele con Andrea Iannone: le dichiarazioni del pilota

Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono solo un lontano ricordo: tra loro tutto va per il meglio come confermato dalle ultime foto del settimanale Chi.

14 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Come stanno andando le cose tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone? Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare di una possibile crisi tra la modella argentina e il suo fidanzato, adducendo a possibili cause della rottura e persino associando Stefano De Martino a quanto accaduto. Ma sono i fatti a parlare chiaro e le ultime foto pubblicate sul settimanale Chi sembrano lasciare davvero poco spazio ai dubbi. Il pilota di Vasto appare infatti felice e innamorato insieme alla fidanzata, con la quale scambia dei baci appassionati lungo le vie di Milano (clicca qui per vedere le foto del giornale diretto da Alfonso Signorini). Del resto, che tutto andasse per il meglio era stato evidente già durante la festa dell'intero clan Rodriguez organizzata in occasione dell'uscita della Casa del Grande Fratello Vip 2 di Cecilia e Jeremias. Andrea Iannone non mancava a tale imperdibile appuntamento e anche in quel caso era apparso felice e sorridente al fianco della sua attuale fidanzata.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: le dichiarazioni del pilota della Suzuki

A confermare come le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone fossero infondate, è arrivata anche l'intervista rilasciata dal pilota della Suzuki alla Gazzetta dello Sport nella quale lui stesso ha promesso che sarà il primo a parlare di rottura, nel caso in cui dovesse arrivare. Ecco quanto da lui rivelato: "Se dovessimo lasciarci, sarò io il primo a parlarne. È una cosa spesso alimentata proprio dai media. Io sono sempre stato fuori dagli schemi, ma non sono mai cambiato. Poi tutti hanno la libertà di dire e pensare quello che credono, ma la verità su quello che mi riguarda la conosciamo solo io e chi vive con me tutti i giorni. Alla fine non mi arrabbio neanche per quello che viene detto o scritto, ma se uno esagera non ho problemi a dirglielo. Potete dirmi tutto, ma non che sono un para**lo?"

