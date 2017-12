Beautiful/ Oggi, 14 dicembre non va in onda. Sacrificio d'Amore prenderà il suo posto anche domani?

Brutte notizie per i fan di Beautiful che anche oggi saranno senza la loro amata soap americana. Secondo le ultime novità sembra proprio che Sacrifio D'Amore andrà in onda oggi e domani

14 dicembre 2017 Hedda Hopper

Beautiful

I fan di Beautiful faranno bene ad armarsi di pazienza perché la rivolta iniziata ieri potrebbe esplodere oggi. La soap americana non andrà in onda nemmeno oggi, 14 dicembre, e, salvo cambiamenti, non lo farà nemmeno domani. La prima puntata di Sacrificio D'Amore è stata divisa in 4 parti proprio per permettere alla serie di portare a casa ascolti e, soprattutto, per far affezionare ai personaggi il pubblico di Canale 5 e delle soap che ogni pomeriggio (nel numero di oltre 2milioni e mezzo) si posiziona davanti alla tv. Missione riuscita? Non lo sappiamo ancora ma l'unica cosa certa è che i fan di Beautiful, tra insulti via social e petizioni, sembra davvero non essere d'accordo con tutto quello che è successo. Canale 5 ha deciso di sospendere la soap per ben 4 giorni a partire da martedì e fino a domani, venerdì 15 dicembre. Quando rivedremo la soap?

QUANDO TORNERÀ IN ONDA BEAUTIFUL?

Beautiful dovrebbe tornare in onda non prima di sabato. Solo il 16 dicembre è prevista, almeno per il momento, la messa in onda della nuova puntata inedita della soap americana che dovrebbe occupare la slot tra il TG5 e la nuova puntata di Amici. Anche in questo caso non mancheranno i tagli, le pubblicità e la solita "mini replica" all'inizio della puntata. I fan sono comunque sul piede di guerra e sono pronti a boicottare la prossima puntata della soap americana. Sappiamo che spesso queste minacce cadono nel vuoto visto che poi i fedelissimi tornano sempre davanti alla tv, ma almeno Sacrificio D'Amore riuscirà a portare a casa un risultato superiore a quello degli esordi? Lo scopriremo proprio sabato mattina con la pubblicazione degli ascolti.

© Riproduzione Riservata.